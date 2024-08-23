Астрологічний прогноз на 23 серпня

Плануючи свій день, ми все частіше звертаємося до підказок зірок, які, як відомо, поганого не порадять.

Які справи планувати? Який одяг та прикраси одягнути, щоб пощастило у роботі та коханні? На роботу якої частини організму звернути особливу увагу? Яке число стане щасливим? Чого не можна робити категорично? На ці запитання відповідає гороскоп дня.

Нинішня місячна доба має такі характеристики:

Астрологічна порада дня: день сприятливий для початку будь-яких – найскладніших – справ, до роботи над якими потрібно, незважаючи на фінал робочого тижня, ставати негайно.

Символ дня: Орел.

Стихія дня: Земля.

Щасливе число дня: 2.

Щасливий колір: синій.

Щасливі камені дня: червона яшма, кришталь.

За яку частину тіла відповідає: верхня частина спини.

Хвороби дня: хвороби, що почалися цього дня, минають у легкій формі, але можуть затягнутися, тому потрібно вчасно звернути на них увагу та вжити необхідних заходів.

Харчування дня: можна голодувати, постувати, сідати на дієту та влаштовувати розвантажувальні дні.

Стрижка дня: не найкращий день для стрижки.

Дачні роботи дня: можна збирати врожай коренеплодів – картоплі, буряків, моркви, топінамбуру – як для швидкого вживання, так і для варіння.

Магія та містика дня: можна проводити обряди, в яких використовується магічна сила мінералів.

Сни дня: сни нинішньої ночі часто бувають віщими, тому не варто їх ігнорувати.

Табу дня: не можна напружувати очі.

Цитата дня: «Найуспішніші люди – ті, хто робить свою улюблену справу» (Воррен Баффет).

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