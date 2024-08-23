Астрологический прогноз на 23 августа

Планируя свой день мы все чаще обращаемся к подсказкам звезд, которые, как известно, плохого не посоветуют.

Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня.

Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками:

Астрологический совет дня: день благоприятен для начала любых – самых сложных – дел, к работе над которыми нужно, несмотря на финал рабочей недели, приступить незамедлительно.

Символ дня: Орел.

Стихия дня: Земля.

Счастливое число дня: 2.

Счастливый цвет дня: синий.

Счастливые камни дня: красная яшма, горный хрусталь.

За какую часть тела отвечает: верхняя часть спины.

Болезни дня: болезни, начавшиеся в этот день, проходят в легкой форме, но могут затянуться, так что нужно вовремя обратить на них внимание и принять необходимые меры.

Питание дня: можно голодать, поститься, садиться на диету и устраивать разгрузочные дни.

Стрижка дня: не самый благоприятный день для стрижки.

Дачные работы дня: можно собирать урожай корнеплодов – картофеля, свеклы, моркови, топинамбура – как для быстрого употребления, так и для ранения.

Магия и мистика дня: можно проводить обряды, в которых используется магическая сила минералов.

Сны дня: сны нынешней ночи часто бывают вещими, поэтому не стоит их игнорировать.

Табу дня: нельзя напрягать глаза.

Цитата дня: «Самые успешные люди – те, кто делает свое любимое дело» (Уоррен Баффет).

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