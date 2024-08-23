Астрологический прогноз на 23 августа

Планируя свой день мы все чаще обращаемся к подсказкам звезд, которые, как известно, плохого не посоветуют.
Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня.
Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками:
Астрологический совет дня: день благоприятен для начала любых – самых сложных – дел, к работе над которыми нужно, несмотря на финал рабочей недели, приступить незамедлительно.
Символ дня: Орел.
Стихия дня: Земля.
Счастливое число дня: 2.
Счастливый цвет дня: синий.
Счастливые камни дня: красная яшма, горный хрусталь.
За какую часть тела отвечает: верхняя часть спины.
Болезни дня: болезни, начавшиеся в этот день, проходят в легкой форме, но могут затянуться, так что нужно вовремя обратить на них внимание и принять необходимые меры.
Питание дня: можно голодать, поститься, садиться на диету и устраивать разгрузочные дни.
Стрижка дня: не самый благоприятный день для стрижки.
Дачные работы дня: можно собирать урожай корнеплодов – картофеля, свеклы, моркови, топинамбура – как для быстрого употребления, так и для ранения.
Магия и мистика дня: можно проводить обряды, в которых используется магическая сила минералов.
Сны дня: сны нынешней ночи часто бывают вещими, поэтому не стоит их игнорировать.
Табу дня: нельзя напрягать глаза.
Цитата дня: «Самые успешные люди – те, кто делает свое любимое дело» (Уоррен Баффет).
Читайте также:
- Год Зеленой Деревянной Змеи: что ждет нас в 2025-м
- Черная Луна в Весах с 29 июня 2024-го до 27 марта 2025 года: что нас ждет в это время