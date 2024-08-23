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Астрологический прогноз на 23 августа

Астрологический прогноз на 23 августа

Орел - символ дня / Фото: Getty Images

Планируя свой день мы все чаще обращаемся к подсказкам звезд, которые, как известно, плохого не посоветуют. 

Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня. 

Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками: 

Астрологический совет дня: день благоприятен для начала любых – самых сложных – дел, к работе над которыми нужно, несмотря на финал рабочей недели, приступить незамедлительно. 

Символ дня: Орел. 

Стихия дня: Земля. 

Счастливое число дня: 2. 

Счастливый цвет дня: синий. 

Счастливые камни дня: красная яшма, горный хрусталь.

За какую часть тела отвечает: верхняя часть спины. 

Болезни дня: болезни, начавшиеся в этот день, проходят в легкой форме, но могут затянуться, так что нужно вовремя обратить на них внимание и принять необходимые меры.

Питание дня: можно голодать, поститься, садиться на диету и устраивать разгрузочные дни.

Стрижка дня: не самый благоприятный день для стрижки. 

Дачные работы дня: можно собирать урожай корнеплодов – картофеля, свеклы, моркови, топинамбура – как для быстрого употребления, так и для ранения. 

Магия и мистика дня: можно проводить обряды, в которых используется магическая сила минералов.

Сны дня: сны нынешней ночи часто бывают вещими, поэтому не стоит их игнорировать. 

Табу дня: нельзя напрягать глаза.

Цитата дня: «Самые успешные люди – те, кто делает свое любимое дело» (Уоррен Баффет). 

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