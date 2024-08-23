День ангела 23 августа: кого и как поздравлять с именинами

23 августа 2024 года — какой день ангела и как поздравлять с именинами — читайте в материале ТСН.ua.

Кто празднует день ангела 23 августа

23 августа 2024 поздравьте с именинами Ефрема, Ивана, Николая, Павла.

Ефрем — еврейское имя, означает "плодотворный". В детстве спокоен и молчалив. Во взрослом возрасте становится непредсказуемым, умеет добиваться невероятных результатов в карьере.

Иоанн — древнеиудейское имя, переводится как "милость Божия". В детстве спокоен, добр. Во взрослом возрасте становится неторопливым, дружелюбным, всегда придет на помощь.

Николай — древнегреческое имя, толкуется как "победитель народов". В детстве редко капризничает, легко находит новых друзей. Во взрослом возрасте становится ревнивым, не умеет прощать измены.

Павел — латинское происхождение, означает "младший". В детстве уравновешен и спокоен. Во взрослом возрасте становится общительным, любознательным, искренним, уважает женщин.

День ангела 23 августа – душевные поздравления в прозе

День ангела 23 августа – душевные поздравления в прозе / Фото: Unsplash

Поздравляю тебя с Днем ангела! Пусть твой небесный покровитель оберегает тебя на всех путях жизни, дарит силы и вдохновение на новые свершения. Пусть каждый твой день будет наполнен радостью, а сердце – светом и любовью!

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Пусть твой ангел-хранитель всегда будет рядом, поддерживая во всех начинаниях и помогая осуществлять самые смелые мечты. Желаю тебе здоровья, гармонии, удачи и безграничного счастья!

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С Днем ангела! Пусть твой покровитель всегда оберегает тебя от жизненных ураганов, а судьба дарит только приятные сюрпризы. Желаю, чтобы каждый твой день был наполнен миром, любовью и благополучием!

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Поздравляю тебя с Днем ангела! Пусть твой небесный хранитель всегда направляет тебя на правильный путь, помогает преодолевать трудности и сохранять спокойствие в сердце. Желаю тебе радостных моментов, теплых встреч и исполнения всех желаний!

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С праздником тебя! Поздравляю с Днем ангела и желаю, чтобы этот день был полон радости, любви и душевного тепла. Пусть твой ангел всегда ведет тебя за руку, оберегая от невзгод и даря вдохновение на новые достижения.

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