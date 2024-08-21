Коли почнуться перші бої за Покровськ: екс-співробітник СБУ назвав термін

Експерт не виключає, що восени можуть бути перші серйозні бої за місто Покровськ.

Покровський напрямок залишається "одним із найкривавіших". Цілком імовірно, що восени будуть запеклі бої за саме місто Покровськ.

Таку думку висловив військовий аналітик, колишній співробітник СБУ Іван Ступак, передає FREEДОМ.

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"Після початку Курської операції спостерігається ослаблення наступу з боку Російської Федерації в Донецькій області. Але це не стосується Покровська. Покровський напрямок залишається одним із найкривавіших – "м’ясні штурми" армії РФ там тривають. Величезна кількість людей, техніки. Різні тактики та стратегії використовуються. Неймовірна кількість фугасних авіаційних бомб (ФАБ). Армія РФ продовжує посилюватися на цьому напрямку", – розповів експерт.

На думку аналітика, окупанти прагнуть розрізати Сили оборони в Донецькій області на дві складові частини – умовну північ і південь.

"Тобто за класикою військового мистецтва розрізати сили противника і "доїдати" його частинами", – припустив Ступак.

Експерт не виключає, що восени можуть бути перші серйозні бої за місто Покровськ, до якого приблизно залишилося близько 15 км у російської армії.

Раніше виконувач обов’язків очільника Мирноградської міської військової адміністрації Юрій Третяк заявив, що на евакуацію у Покровська ще є два тижні, а у Мирнограда залишаються лічені дні.

За інформацією військового експерта Владислава Селезньова, угруповання біля Покровська і Торецька налічує 201 тис. осіб.

Своєю чергою заступник командира 3-ї ОШБр Максим Жорін розпоів, що операція ЗСУ в Курській області не має суттєвого впливу на ситуацію в Донецькій області, зокрема на найскладнішому, Покровському напрямку.

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