Латвія надала Україні півмільйон дронів для захисту від Росії

Передача безпілотників Україні є частиною міжнародної коаліції дронів, яка підтримує Україну в умовах конфлікту

Латвія оголосила про передачу Україні чергової партії безпілотників. Міністр оборони Латвії Андріс Спрудс повідомив, що українські сили отримають 500 дронів латвійського виробництва. Ці безпілотники забезпечать підтримку українським військовим у різних бойових завданнях.

Про це міністр написав у соцмережі Х.

Міністр Спрудс підкреслив важливість цього комплекту для зміцнення військових можливостей України. Передача безпілотників відбувається в рамках міжнародної коаліції дронів, що об'єднує зусилля різних країн для підтримки України в умовах конфлікту.

Безпілотники будуть використовуватися для виконання різних тактичних завдань, таких як розвідка і спостереження, що допоможе українським силам підвищити ефективність операцій на фронті. Передача дронів є частиною більш широкої програми міжнародної військової допомоги Україні, яка включає постачання зброї, техніки та інших ресурсів.

Цей жест підтримки підкреслює зобов'язання Латвії допомагати Україні в боротьбі з агресором і відзначає важливий крок у посиленні коаліції, яка працює над наданням необхідних ресурсів для українських військових. Важливо відзначити, що подібні ініціативи є критично важливими для зміцнення обороноздатності України в умовах триваючого конфлікту.

Нагадаємо, Латвія планує створити "армію дронів" для підвищення виробництва місцевої оборонної промисловості і посилення військового потенціалу в Балтійському регіоні.

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