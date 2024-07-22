Удари до території РФ: в Латвії зробили заяву

Україні варто дозволити бити по тих регіонах на території Росії, де ворожі російська авіація підіймаються у повітря для атак по українських містах.

Про це заявила очільниця Міністерства закордонних справ Латвії Байбу Браже.

Дипломатка наголосила, що це зовсім не означатиме те, що Україна не буде дотримуватися чіткої дисципліни щодо дотримання цих обмежень.

"Вони й раніше були взірцевими у фактичному застосуванні певних обмежень, не провокуючи ситуацію. Але обмежувати захист України само по собі неправильно, тож ми продовжуватимемо наполягати на цьому (знятті обмежень, - ред.)", - заявила Браже.

Нагадаємо, у Британії зробили нову заяву про удари ракетами Storm Shadow по території РФ. Очільник Міноборони Джон Гілі наголосив, що у Лондоні не виключають, що все ж можуть підтримати прохання президента України Володимира Зеленського про використання ракет Storm Shadow.

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