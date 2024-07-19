Удари ракетами Storm Shadow по території РФ: в Британії зробили нову заяву

У британському Міноборони не виключають, що все ж можуть підтримати прохання президента України Володимира Зеленського про використання ракет Storm Shadow для ударів по території РФ.

Про це заявив керівник відомства Джон Гілі, повідомляє The Guardian.

Втім, міністр наголосив, що Велика Британія не братиме участі в жодних таких українських атаках. Адже Лондон надає "зброю Україні для захисту своєї суверенної країни".

"Це не заважає їм вражати цілі в Росії, але це мають робити українці. Це має бути зроблено в рамках і межах міжнародного гуманітарного права", - наголосив Гілі.

За його слів, Британія надаватиме військову допомогу Україні "кожен рік до кінця десятиліття". Також він наголосив на тому, що новий уряд посилив додаткову підтримку вже протягом перших двох тижнів. Зокрема, щодо додаткового фінансування військової допомоги

"Якщо ми візьмемо за відправну точку, що оборона Великої Британії починається в Україні, і якщо Путін переможе в Україні, він не зупиниться на досягнутому. Ми повинні бути разом з Україною і сповнені рішучості це зробити. Стільки, скільки буде потрібно. Коли Кір Стармер сказав, що Британія продовжить нашу непохитну підтримку України, він мав це на увазі", - наголосив Джон Гілі.

Раніше в адміністрації російського диктатора Володимира Путіна відреагували на заяву нового британського прем'єра Кіра Стармера про те, що Україна може використовувати Storm Shadow для ураження цілей на території РФ.

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