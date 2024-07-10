Британія дозволила бити по РФ ракетами Storm Shadow: в Путіна відреагували

В адміністрації російського диктатора Володимира Путіна відреагували на заяву нового британського прем'єра Кіра Стармера про те, що Україна може використовувати Storm Shadow для ураження цілей на території РФ.

Відповідну заяву зробив прессекретар "фюрера" Дмитро Пєсков.

В Кремлі обурилися такій заяві з Великої Британії. Пєсков назвав "черговим безвідповідальним кроком" заяву Кіра Стармера про право України бити ракетами Storm Shadow по Росії.

Заява Стармера

Очільник британського уряду дав зрозуміти, що ЗСУ можуть використовувати британські ракети для ураження військових цілей в РФ. З його слів, спосіб використання Storm Shadow є справою України.

Стармер наголосив, що ракети повинні "очевидно, використовуватися відповідно до міжнародного гуманітарного права". Тому Storm Shadow мають бути використані "в оборонних цілях".

"Але саме Україна має вирішити, як їх використовувати в цих оборонних цілях", - сказав Стармер.

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