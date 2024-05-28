Латвія анонсувала створення в себе "армії дронів": є кілька причин

Цього року латвійський уряд інвестує близько 20 млн євро у розвиток "армії дронів".

Латвія планує створити "армію дронів" у межах зусиль щодо збільшення виробництва місцевої оборонної промисловості та зміцнення військового потенціалу в Балтійському регіоні.

Про це пише видання Bloomberg.

Як повідомив у Мережі міністр оборони Латвії Андріс Спрудс, 2024 року уряд інвестує близько 20 млн євро у розвиток "армії дронів". У червні також відкривається мобільна навчально-випробувальна локація для дронів на полігоні Селія.

"Продовжуємо підготовку пілотів безпілотників на різних рівнях оборонної промисловості – в молодіжній гвардії, професійному ліцеї полковника Оскара Калпака та РНБО", – йдеться в заяві Спрудса.

Заява міністра оборони Латвії з’явилася після аналогічного кроку минулого тижня його колеги Лауринаса Кастюнаса у сусідній Литві. Міністр оголосив, що держава інвестує 10 млн євро в місцеве виробництво дронів. З цієї суми 3 млн євро буде виділено на безпілотники, які будуть відправлені до України.

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Видання зауважило, що країни Балтійського регіону розвивають нові оборонні можливості, щоб відбити загрози з боку сусідніх Росії та Білорусі на тлі зростання напруженості між Кремлем та Організацією Північноатлантичного договору через війну в Україні.

Крім того, минулого тижня очільники МВС країн Балтії заявили, що європейські сусіди Росії від Норвегії до Польщі розглядають можливість створення "стіни безпілотників" для відстеження міграції, спостереження та боротьби з контрабандою.

До слова, раніше у травні війська НАТО провели від Балтії до Балкан найбільші військові навчання від часів закінчення холодної війни. Західні армії вчилися воювати з урахуванням досвіду України, щоб протистояти російській армії.

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