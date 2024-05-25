Зеленський назвав країни, які хоче окупувати Росія

Президент України Володимир Зеленський висловив думку про те, що наступними цілями агресорки Росії можуть бути країни Балтії - Естонія, Литва, Латвія, а також Молдова та Казахстан.

Про це глава держави сказав в інтерв'ю виданню "Власть".

З його слів, у цих країнах можна спробувати перевірити реакцію НАТО на вторгнення або незаконний перетин кордонів цих країн Росією.

"Вчора-позавчора, мені здається, це вже було, вони (Росія - Ред.) перенесли буї, був перетин морських кордонів. Реакції, відповідно, не було. Країни НАТО дуже і дуже обережні. А Росії треба демонструвати силу. Ми отримуємо інформацію, що серед їхніх пріоритетів країни Балтії, Молдова та Казахстан є найближчими цілями РФ", - заявив Зеленський.

З його слів, Москві "просто потрібна причина", аби окупувати якусь територію під приводом "ми просто допомагаємо". Втім, наголосив Зеленський, кінець такої "допомоги" відомий.

"У жодному разі не хочу нікого лякати. Мені здається, що той, хто поінформований і попереджений, - сильніший. Я вважаю: все, що вони роблять і говорять, наприклад, "ми "дружимо з Казахстаном, Узбекистаном, це наші брати і тощо", - це брехня. Повірте, що все це відбудеться в одну секунду: окупація чогось, особливо там, де є росіяни, є за що зачепитися. Якщо ваш народ буде противитися приєднанню до Росії, ви неминуче зіткнетеся з повномасштабним вторгненням, зі смертю та війною", - наголосив глава держави.

Як повідомлялося, Росія і НАТО опинилися на порозі війни. Росія зазіхнула на нові території та кинула претензію одразу кільком країнам Балтії, зокрема Фінляндії та Литві. На думку росіян, обумовлені у ХХ столітті морські кордони не відповідають "сучасній географічній обстановці".

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