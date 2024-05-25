Як підсилити сигнал на смартфоні: прості способи, які допоможуть вирішити проблему

Буває, що ви перебуваєте в зоні дії сигналу, але мобільний зв'язок все-рівно погано працює або не працює зовсім. Чи можна його підсилити?

Перезавантаження, оновлення чи увімкнення режиму польоту

Інколи буває, особливо, якщо ви переїхали на нове місце проживання, що смартфон продовжує використовувати стару мережу. Сучасні телефони не шукають постійно найкращий сигнал мобільного зв'язку, адже це негативно впливає на довговічність батареї, тому вам потрібно вжити певних заходів самостійно.

Найшвидшим способом підсилити сигнал на смартфоні є увімкнути режим польоту ("літачок"), зачекати 10 секунд, а тоді знову його вимкнути. Після того, як телефон "вийде" з цього режиму, він почне шукати доступні мережі. В iPhone режим польоту зазвичай доступний в Центрі керування чи на панелі швидких налаштувань телефону, якщо це Android.

Інколи знадобиться перезавантаження телефону. Ця порада більш ефективна, якщо ви перетинаєте міжнародний кордон, входите до чи виходите з зони оператора роумінгу.

Допомогти вирішити проблему зі слабким зв'язком допоможе оновлення програмного забезпечення. Варто слідкувати за новинами від виробника, щоб знати, коли буде доступне нове оновлення і чи не спричинить воно проблем.

Придбайте нову SIM-карту чи очистіть стару

Якщо ви користуєтесь одним і тим же оператором протягом тривалого періоду часу, то ваша стара SIM-карта вже може не надавати з'єднання з останніми діапазонами частот в мережі. Часто контакти старих карток зношуються чи забруднюються, через що з'являються періодичні збої.

Почніть з того, що витягніть SIM-карту та акуратно очистіть її металеву поверхню. Для цього можете використовувати ватний тампон, змочений у невеликій кількості спирту, чи серветку для дезінфекції.

Якщо це не допомогло, можете попросити представників служби підтримки клієнтів свого мобільного оператора замінити стару SIM-карту на оновлену зі збереженням номеру. Так ви можете посилити сигнал.

В деяких сучасних мобільних телефонах є можливість використовувати eSIM (віртуальну SIM-карту). З нею у вас не виникатиме жодних проблем, які присутні у фізичних карток.

Змініть мобільний інтернет G

4G та 5G використовують різні властивості сигналу та ловлять його з різних веж. Часом таке буває, що телефон намагається вловити сигнал 5G, який надходить з вежі, яка розташована далі, а тому сигнал слабший. Це не лише маркетинг, адже сучасний телефон буде ефективніше використовувати ресурси оператора, якщо підключений до більш новішої мережі.

На жаль, окремі пристрої через це можуть зависати. А тому варто перемикатися між різними сигналами (4G і 5G). Зробити це на iPhone можна, якщо перейти у Параметри стільникового зв’язку - Голос і дані. Тут можна обрати між 5G On, 5G Auto та LTE (4G). На телефонах з Android йдіть у Налаштування - Підключення - Мережа та Інтернет. Виберіть пункт "Мобільна мережа" або "SIM і мережа", і після цього вимкніть опцію 5G.

Увімкніть Wi-Fi замість стільникового зв'язку

Для дзвінків з використанням Мережі найкраще використовувати домашній Wi-Fi, адже всі сучасні телефони підтримують таку можливість. Для цього перейдіть у налаштування стільникового зв'язку.

Рухайтесь

Отримати сигнал мобільному телефону можуть перешкоджати різні об'єкти, такі як бетон, цегла, метал, скло. Ці матеріали використовуються в більшості будівель, а тому проблеми зі зв'язковм виникають досить часто. Якщо це так, спробуйтесь пройтись, щоб перевірити, в якому місці сигнал буде найкращим. Хоча це може звучати безглуздо, але спробуйте також відчинити вікно.

Якщо у вас стабільно поганий сигнал, подумайте про зміну мобільного оператора.

Також буває, що оператор навмисно обмежує доступ до найшвидших частин своєї мережі певним пристроям. Насамперед, таке трапляється, коли ви вже використали місячний обсяг даних вашого плану.

Причиною може бути і так зване дроселювання. Коли багато людей одночасно збираються в певному місці і використовують одного мобільного оператора, ви можете відчувати перевантаження в реальному часі. В такому разі потрібно просто набратися терпіння і зачекати.

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