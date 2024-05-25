Как усилить сигнал на смартфоне: простые способы, которые помогут решить проблему

Бывает, что вы находитесь в зоне действия сигнала, но мобильная связь все равно плохо работает или не работает совсем. Можно ли его усилить?

Перезагрузка, обновление или включение режима полета

Иногда бывает, особенно если вы переехали на новое место жительства, что смартфон продолжает использовать старую сеть. Современные телефоны не ищут постоянно лучший сигнал мобильной связи, ведь это негативно влияет на долговечность батареи, поэтому вам нужно принять определенные меры самостоятельно.

Самым быстрым способом усилить сигнал на смартфоне является включить режим полета ("самолет"), подождать 10 секунд, а затем снова его выключить. После того, как телефон выйдет из этого режима, он начнет искать доступные сети. В iPhone режим полета обычно доступен в Центре управления или на панели быстрых настроек телефона, если это Android.

Иногда потребуется перезагрузка телефона. Этот совет более эффективен, если вы пересекаете международную границу, входите в или выходите из зоны оператора роуминга.

Помочь решить проблему со слабой связью поможет обновление программного обеспечения. Следует следить за новостями от производителя, чтобы знать, когда будет доступно новое обновление и не приведет ли оно к проблемам.

Приобретите новую SIM-карту или очистите старую

Если вы используете один и тот же оператор в течение длительного периода времени, то ваша старая SIM-карта уже может не предоставлять соединение с последними диапазонами частот в сети. Часто контакты старых карт изнашиваются или загрязняются, из-за чего появляются периодические сбои.

Начните, чтобы извлечь SIM-карту и аккуратно очистить ее металлическую поверхность. Для этого можете использовать ватный тампон, смоченный в небольшом количестве спирта или салфетку для дезинфекции.

Если это не помогло, можно попросить представителей поддержки клиентов своего мобильного оператора заменить старую SIM-карту на обновленную с сохранением номера. Да вы можете усилить сигнал.

В некоторых современных мобильных телефонах можно использовать eSIM (виртуальную SIM-карту). С ней у вас не будет никаких проблем, которые присутствуют у физических карточек.

Смените мобильный интернет G

4G и 5G используют разные свойства сигнала и ловят его с разных башен. Иногда такое бывает, что телефон пытается уловить сигнал 5G, который поступает с расположенной дальше башни, а потому сигнал слабее. Это не только маркетинг, ведь современный телефон будет более эффективно использовать ресурсы оператора, если подключен к более новой сети.

К сожалению, отдельные устройства из-за этого могут зависать. А потому следует переключаться между разными сигналами (4G и 5G). Сделать это на iPhone можно, если перейти в Параметры сотовой связи – Голос и данные. Здесь можно выбрать 5G On, 5G Auto и LTE (4G). На телефонах с Android идите в Настройки – Подключение – Сеть и Интернет. Выберите "Мобильная сеть" или "SIM и сеть", затем выключите 5G.

Включите Wi-Fi вместо сотовой связи

Для звонков с использованием сети лучше всего использовать домашний Wi-Fi, ведь все современные телефоны поддерживают такую возможность. Для этого перейдите в настройку сотовой связи.

Двигайтесь

Получить сигнал мобильному телефону могут препятствовать разным объектам, таким как бетон, кирпич, металл, стекло. Эти материалы используются в большинстве построек, а потому проблемы со связным возникают довольно часто. Если это так, попробуйте пройтись, чтобы проверить, в каком месте сигнал будет лучшим. Хотя это может звучать бессмысленно, попробуйте также открыть окно.

Если у вас стабильно плохой сигнал, подумайте об изменении мобильного оператора.

Также бывает, что оператор намеренно ограничивает доступ к самым быстрым частям своей сети определенным устройствам. Прежде всего, это случается, когда вы уже использовали месячный объем данных вашего плана.

Причиной может быть и так называемое дросселирование. Когда многие люди одновременно собираются в определенном месте и используют одного мобильного оператора, вы можете испытывать перегрузку в реальном времени. В таком случае нужно просто набраться терпения и подождать.

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