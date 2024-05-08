Будет "летать": попробуйте действенные способы, чтобы улучшить сигнал Wi-Fi

Установили Wi-Fi роутер и стало ясно, что его сигнала не хватает на все комнаты? Не торопитесь вызывать мастера, ведь его можно улучшить самостоятельно.

От чего зависит площадь покрытия роутера

Иногда изготовители не указывают на коробке информацию о площади покрытия Wi-Fi роутера. И это ясно. Ведь она зависит от многих различных факторов, включая планировку стен, материалы, расстояние от источника сигнала и т.д. Поэтому чаще всего обнаруживается только характеристики конкретной модели.

Основными факторами, влияющими на площадь покрытия роутера, являются:

Мощность передатчика и чувствительность приемника – конечно, чем мощнее роутер, тем больше площадь он сможет покрыть. Обычно мощность измеряется в дБМ (децибел на метр). На этот параметр следует обратить внимание при покупке товара. Также учитывайте и мощность передатчика на вашем устройстве. Если сигнал слаб, а на его пути много помех, то его сможет принять только устройство с высокой чувствительностью. Чувствительность также измеряется в дБМ (чем она выше, тем более качественная связь).

– конечно, чем мощнее роутер, тем больше площадь он сможет покрыть. Обычно мощность измеряется в дБМ (децибел на метр). На этот параметр следует обратить внимание при покупке товара. Также учитывайте и мощность передатчика на вашем устройстве. Если сигнал слаб, а на его пути много помех, то его сможет принять только устройство с высокой чувствительностью. Чувствительность также измеряется в дБМ (чем она выше, тем более качественная связь). Диапазон – в большинстве современных Wi-Fi роутерах есть сразу два диапазона (2.4 и 5 ГГц). Это означает, что несколько устройств используют один частотный диапазон для доступа к Сети, то ее скорость становится меньше. Более распространенным является диапазон 2.4 ГГц. На этой частоте радиоволны способны преодолевать большие расстояния, поэтому обеспечивают более широкое покрытие. Большинство бюджетных или старых устройств могут использовать только этот диапазон.

– в большинстве современных Wi-Fi роутерах есть сразу два диапазона (2.4 и 5 ГГц). Это означает, что несколько устройств используют один частотный диапазон для доступа к Сети, то ее скорость становится меньше. Более распространенным является диапазон 2.4 ГГц. На этой частоте радиоволны способны преодолевать большие расстояния, поэтому обеспечивают более широкое покрытие. Большинство бюджетных или старых устройств могут использовать только этот диапазон. Коэффициент усиления антенны – он влияет на дальность передачи Wi-Fi. Следует отметить, что антенны не могут усилить мощность роутера, они только направляют сигнал в определенном направлении. Чем больше коэффициент усиления антенны, тем дальше она может передавать сигнал. Если у роутера сменные антенны, можно их заменить на более мощные для большей дальности сигнала.

Почему сигнал роутера Wi-Fi теряется

Как увеличить дальность Wi-Fi Сети / Фото: Unsplash

Беспроводные технологии имеют свою специфику. Сигнал может теряться по разным причинам:

сигнал Wi-Fi пересекается с сигналом микроволновки, которая работает на той же частоте, а это сразу вызывает конфликты;

сигнал может отбиваться от металлической двери или впитываться в воду в аквариуме – в современных домах существует много препятствий;

если стоит несколько Wi-Fi устройств, то их сигналы могут перебивать друг друга при погрузке канала;

на распространение сигнала по-разному влияют разные материалы: деревянная стена снижает мощность на 70%, а металлическая – на 90%.

Конечно, современные роутеры достаточно мощные, они способны работать на больших расстояниях. Однако для достижения оптимального результата нужно знать, где лучше установить роутер.

Специалисты рекомендуют ставить Wi-Fi роутер в том помещении, где расположено больше электронной техники, размещая его в центре комнаты. Не стоит закрывать точку шкафами или даже тканью, ведь они будут создавать препятствия. Лучше установить роутер на максимально возможной высоте, особенно если у вас двухэтажный или больше дом.

На кухне роутер лучше не размещать, поскольку здесь расположены микроволновки, металлические предметы, которые будут препятствовать передаче сигнала. Для получения наибольшей скорости с роутером лучше соединяться кабелем.

Как правильно размещать антенны роутера? Это тоже очень важно. Если у вас две антенны, они должны "смотреть" вверх или можете одну направить в сторону на 45 градусов, а другую горизонтально. При наличии трех антенн центральная должна быть направлена вертикально вверх, а две другие — под углом 45 градусов.

Если на роутере четыре или более антенны, тогда две или три центральных разместите вертикально вверх, а крайние — под углом 45 градусов. Так вы можете получить максимальное покрытие.

Как усилить сигнал роутера в домашних условиях

Если вы переместили роутер, но сигнал все еще довольно слаб, попробуйте несколько способов, чтобы его усилить:

переместите маршрутизатор – если стены, мебель или другие элементы мешают прохождению сигнала, он начинает замедляться, поэтому роутер рекомендуется поставить в центре квартиры, настолько высоко, насколько это позволяет кабель;

– если стены, мебель или другие элементы мешают прохождению сигнала, он начинает замедляться, поэтому роутер рекомендуется поставить в центре квартиры, настолько высоко, насколько это позволяет кабель; проводное подключение – на случай важных переговоров используйте подключение кабелем;

– на случай важных переговоров используйте подключение кабелем; отражатель из алюминиевой фольги – это один из наиболее эффективных "народных" методов. Такой отражатель необходимо установить по антеннам маршрутизатора. Отрежьте лист фольги размером не менее 30 см, оберните им двухлитровую бутылку из-под воды, через минуту разверните конструкцию и поставьте ее по роутеру;

– это один из наиболее эффективных "народных" методов. Такой отражатель необходимо установить по антеннам маршрутизатора. Отрежьте лист фольги размером не менее 30 см, оберните им двухлитровую бутылку из-под воды, через минуту разверните конструкцию и поставьте ее по роутеру; выключите ненужные устройства — если есть устройства, которыми вы пока не пользуетесь, лучше отключите их, сигнал сразу же усилится;

— если есть устройства, которыми вы пока не пользуетесь, лучше отключите их, сигнал сразу же усилится; обновите прошивку — новая версия ускорит передачу данных, обеспечит более стабильное соединение, обновления обычно доступны на официальном сайте производителя;

— новая версия ускорит передачу данных, обеспечит более стабильное соединение, обновления обычно доступны на официальном сайте производителя; перезагрузите роутер — любая техника время от времени нуждается в охлаждении, выключите Wi-Fi, подождите 30 секунд, а затем снова включите;

— любая техника время от времени нуждается в охлаждении, выключите Wi-Fi, подождите 30 секунд, а затем снова включите; возьмите ретранслятор сигнала – его еще называют расширитель сигнала или WiFi-репитер. Его нужно установить в проблемной зоне, и он усилит сигнал;

– его еще называют расширитель сигнала или WiFi-репитер. Его нужно установить в проблемной зоне, и он усилит сигнал; поменяйте режим работы роутера – самым быстрым и современным считается режим 802.11aх, а остальные работают медленнее;

– самым быстрым и современным считается режим 802.11aх, а остальные работают медленнее; увеличьте мощность сигнала роутера – это можно сделать в настройках;

– это можно сделать в настройках; используйте Mesh-системы – они могут обеспечить оптимальное покрытие, однако часто стоят недешево;

– они могут обеспечить оптимальное покрытие, однако часто стоят недешево; выберите правильную частоту – для более высокой скорости лучше выбирать 5 ГГц (она обеспечивает скорость передачи данных до 162 Мбит/с), однако она более чувствительна к помехам;

– для более высокой скорости лучше выбирать 5 ГГц (она обеспечивает скорость передачи данных до 162 Мбит/с), однако она более чувствительна к помехам; настройте роутеры на разные частоты – если в доме есть несколько роутеров, настройте их на разные частоты, чтобы избежать снижения скорости.

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