При потере телефона: как найти гаджет, даже если он выключен

Найти потерянный телефон помогают установленные заранее приложения, но иногда спасти гаджет можно и без них.

Важно иметь четкий план действий, что делать при потере телефона. Тогда вы сможете быстро вернуть гаджет. Конечно, если телефон был угнан и выключен, найти его сложнее, но все же возможно.

Мало кто заранее ставит на телефон специальные приложения, которые помогают найти потерянное устройство. Если вы этого не сделали, вы можете попытаться найти телефон по коду IMEI.

Все современные смартфоны имеют этот 15-знайный код, который уникален для каждого гаджета. Он помогает отследить местонахождение телефона даже тогда, когда он выключен.

Однако самостоятельно найти телефон на IMEI кодом практически нереально. Нужно обращаться в полицию. Как только вы напишете заявление в правоохранительные органы, они смогут подать запрос к вашему провайдеру, который имеет техническую возможность отследить, где находится устройство.

Кроме кода IMEI, который помогает отследить гаджет в выключенном состоянии через сотовый оператор, есть и другие способы, чтобы найти потерянный или украденный смартфон.

Например, пользователи Android могут воспользоваться специальным сервисом Google Find My Device (ранее он назывался Android Device Manager), который поможет определить, где именно на карте расположен девайс. Сервис имеет несколько интересных и полезных функций. Как стереть данные с потерянного телефона, удаленно заблокировать его, выдать звуковой сигнал, чтобы найти гаджет в доме и т.д.

А вот владельцы iPhone могут воспользоваться подобным сервисом Find My iPhone. Он также помогает отслеживать устройство на карте, выдать звуковой сигнал или блокировать устройство удаленно.

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