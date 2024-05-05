У разі втрати телефона: як знайти ґаджет, навіть якщо він вимкнений

Знайти загублений телефон допомагають встановлені заздалегідь програми, але часом врятувати ґаджет можна і без них.

Важливо мати чіткий план дій, що робити у разі втрати телефону. Тоді ви зможете швидко повернути ґаджет. Звичайно, якщо телефон було викрадено і вимкнено, знайти його складніше, але все-таки можливо.

Мало хто заздалегідь ставить на телефон спеціальні застосунки, які допомагають знайти загублений пристрій. Якщо ви цього не зробили, можна спробувати знайти телефон за кодом IMEI.

Всі сучасні смартфони мають цей 15-знайний код, який є унікальним для кожного ґаджету. Він допомагає відстежити місцеперебування телефону навіть тоді, коли той вимкнений.

Однак самостійно знайти телефон на IMEI кодом практично нереально. Потрібно звертатися до поліції. Як тільки ви напишете заяву у правоохоронні органи, вони зможуть подати запит до вашого провайдера, який має технічну можливість відстежити, де зараз перебуває пристрій.

Крім коду IMEI, який допомагає відстежити ґаджет у вимкненому стані через стільникового оператора, є й інші способи, щоб знайти втрачений чи викрадений смартфон.

Наприклад, користувачі Android можуть скористуватися спеціальним сервісом Google Find My Device (раніше він мав назву Android Device Manager), який допоможе визначити, де саме на карті розташований девайс. Сервіс має декілька цікавих та корисних функцій. Як от стерти дані з загубленого телефона, віддалено заблокувати його, видати звуковий сигнал, щоб знайти ґаджет у будинку тощо.

А ось власники iPhone можуть скористатися подібним сервісом Find My iPhone. Він також допомагає відстежити пристрій на карті, видати звуковий сигнал чи блокувати пристрій віддалено.

Читайте також: