Скільки треба "протриматись" фронту до надходження військової техніки – пояснення експерта

Військовий експерт Олег Жданов погодився із словами очільника ГУР Кирила Буданова, що травень для України буде складним в очікуванні надходження військової допомоги від партнерів, зокрема від США.

Про це він розповів в ефірі "КИЇВ24".

"Треба визнати, що в них (окупаційних військ Росії - ред.) є, як мінімум, місяць. Чому? Тому що на сьогоднішній день відповідно до тої інформації, яка надходить... техніка і боєприпаси тільки починають рух в бік кордону України. Це означає, що вони десь за два тижні будуть в Україні, потім – розподіл по частинах... Генерал Буданов, я думаю, що доволі точно дав оцінку: травень місяць буде для нас важким", - пояснив він.

Жданов зазначив, що ситуацію почне змінюватися вже від червня і ми зможемо відчути полегшення в плані можливості досягти паритету у вогневому ураженні противника.

"Це, до речі, повинні прийти боєприпаси по програмі, яку організував чеський президент Петр Павел... І плюс основна маса техніки, озброєння і боєприпасів, які надали Сполучені Штати в цьому пакеті на мільярд доларів... Це для того, щоб ми змогли більш-менше стабілізувати фронт. Так що місяць травень в нас буде дуже важкий", - резюмував військовий експерт Олег Жданов.

Нагадаємо, США виділили найбільший пакет військової допомоги Україні на 6 млрд доларів – яку зброю отримають ЗСУ (список).

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