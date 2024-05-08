Комбинированные атаки россиян: Воздушные силы совершили предупреждение

Страна агрессорка Россия может продолжать наносить комбинированные удары по Украине. Украинцам следует быть готовыми к этому.

Об этом заявил спикер Командования Воздушных сил ВСУ Илья Евлаш.

"Мы видим, что это серьезная атака с достаточно большим применением большого количества разных типов ракет. Конечно, враг анализирует применение, пытается собирать информацию, в частности, из своей разведки, из открытых источников о том, какие именно объекты им удалось поразить"., – подчеркнул представитель ПС.

По словам Евлаша, цель РФ – энергетическая инфраструктура Украины. оккупанты продолжают ее уничтожать и пытаются избивать по разным объектам.

"Мы должны быть готовы к тому, что противник может продолжать такие свои удары. Видели несколько уменьшение в последнее время "Шахедов". Однако этой ночью враг использовал более двух десятков своих ударных БпЛА. Поэтому в этом плане мы должны быть готовы к отражению всех возможных вариантов" воздушного нападения", — предупредил Евлаш.

Напомним, этой ночью РФ запустила "Кинжалы", "Калибры", баллистику и дроны по Украине. В общей сложности враг выпустил 76 средств воздушного нападения: 55 ракет и 21 беспилотник. ПВО уничтожило 59 целей.

Агрессорка Россия атаковала три теплоэлектростанции ДТЭК. В результате обстрелов серьезно повреждено оборудование. Информации о потерпевших нет.

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