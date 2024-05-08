Комбіновані атаки росіян: Повітряні сили зробили попередження

Країна агресорка Росія може продовжувати завдавати комбіновані удари по Україні. Українцям варто бути готовими до цього.

Про це заявив речник Командування Повітряних сил ЗСУ Ілля Євлаш.

"Ми бачимо, що це серйозна атака з досить великим застосуванням великої кількості різних типів ракет. Звичайно, що ворог аналізує застосування, намагається збирати інформацію, зокрема, зі своєї розвідки, з відкритих джерел про те, які саме об'єкти їм вдалося уразити", - наголосив представник ПС.

За словами Євлаша, ціль РФ - енергетична інфраструктуру України. Окупанти продовжують її знищувати та намагаються бити по різних об'єктах.

"Ми маємо бути готовими до того, що противник може продовжувати такі свої удари. Бачили дещо зменшення останнім часом "Шахедів". Однак цієї ночі ворог використав понад два десятки своїх ударних БпЛА. Тому в цьому плані ми маємо бути готовими до відбиття всіх можливих варіантів повітряного нападу", - попередив Євлаш.

Нагадаємо, цієї ночі РФ запустила "Кинджали", "Калібри", балістику і дрони по Україні. Загалом ворог випустив 76 засобів повітряного нападу: 55 ракет та 21 безпілотник. ППО знищила 59 цілей.

Агресорка Росія атакувала три теплоелектростанції ДТЕК. Внаслідок обстрілів серйозно пошкоджено обладнання. Інформації про потерпілих немає.

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