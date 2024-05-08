Ексголову Фонду держмайна Сенниченка заочно заарештували – САП

Вищий антикорупційний суд обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою ексголові Фонду державного майна України Дмитру Сенниченку. САП та НАБУ оновили підозри учасникам злочинного угруповання, яке діяло на чолі з колишнім очільником Фонду держмайна.

Про це повідомила пресслужба САП.

У вівторок, 7 травня, слідчий суддя ВАКС підтримав позицію прокурора та обрав запобіжний захід колишньому голові Фонду державного майна України. У відомстві заявили, що Сенниченко "очолював злочинне угрупування, що протягом 2019-2021 років заволоділо понад 500 млн грн коштів держпідприємств".

За процесуального керівництва прокурорів САП детективи НАБУ повідомили про нові підозри, а саме у легалізації (відмиванні) доходів, одержаних злочинним шляхом на суму понад 10 млрд гривень, учасникам злочинного угруповання, яке діяло на чолі з колишнім головою Фонду держмайна України.

Дії учасників злочинного угрупування кваліфіковані за ч. 1, 2, 3 ст. 255, ч. 2 ст. 364, ч. 3 ст. 209 КК України та ч. 5 ст. 191 КК України.

У САП заявили, що йдеться про найпотужніше хімічне підприємство України АТ "Одеський припортовий завод" та один з найбільших у світі виробників титанової сировини АТ "Об'єднана гірничо-хімічна компанія".

"У період від листопада 2019-го до березня 2020 року голова Фонду, реалізуючи надані йому Законом України "Про Фонд державного майна України" та іншими актами законодавства України повноваження, всупереч інтересам держави, створив злочинну організацію. Метою цієї злочинної організації було встановлення контролю над найважливішими об’єктами управління ФДМУ у видобувній, переробній, паливно-енергетичній та інших галузях економіки держави", — йдеться у повідомленні.

Після затримання підозрюваного, який перебуває у міжнародному розшуку, та доправлення його до місця проведення досудового розслідування слідчий суддя вирішить питання про застосування цього запобіжного заходу.

Нагадаємо, в мера Очакова знайшли квартиру в Іспанії і незадекларовані мільйонні статки.

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