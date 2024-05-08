Буде "літати": спробуйте дієві способи, щоб покращити сигнал Wi-Fi

Встановили Wi-Fi роутер і стало зрозуміло, що його сигналу не вистачає на всі кімнати? Не поспішайте викликати майстра, адже його можна покращити самостійно.

Від чого залежить площа покриття роутера

Інколи виробники не вказують на коробці інформацію про площу покриття Wi-Fi роутера. І це зрозуміло. Адже вона залежить від багатьох різних факторів, в тому числі планування стін, матеріали, відстань від джерела сигналу тощо. Тому найчастіше можна знайти лише характеристики конкретної моделі.

Основними факторами, які впливають на площу покриття роутера, є:

Потужність передавача і чутливість приймача — звичайно, чим потужніший роутер, тим більше площу він зможе покрити. Зазвичай потужність вимірюється в дБМ (децибел на метр). На цей параметр потрібно звернути увагу під час купівлі товару. Також враховуйте і потужність передавача на вашому пристрої. Якщо сигнал слабкий, а на його шляху багато перешкод, то його зможе прийняти лише пристрій з високою чутливістю. Чутливість також вимірюється у дБМ (чим вона вища, тим якісніший зв'язок).

— звичайно, чим потужніший роутер, тим більше площу він зможе покрити. Зазвичай потужність вимірюється в дБМ (децибел на метр). На цей параметр потрібно звернути увагу під час купівлі товару. Також враховуйте і потужність передавача на вашому пристрої. Якщо сигнал слабкий, а на його шляху багато перешкод, то його зможе прийняти лише пристрій з високою чутливістю. Чутливість також вимірюється у дБМ (чим вона вища, тим якісніший зв'язок). Діапазон — у більшості сучасних Wi-Fi роутерах є відразу два діапазони (2.4 і 5 ГГц). Це означає, коли кілька пристроїв використовують один частотний діапазон для доступу до Мережі, то її швидкість стає меншою. Більш поширеним є діапазон 2.4 ГГц. На цій частоті радіохвилі здатні долати великі відстані, а тому забезпечують ширше покриття. Також більшість бюджетних чи старих пристроїв можуть використовувати лише цей діапазон.

— у більшості сучасних Wi-Fi роутерах є відразу два діапазони (2.4 і 5 ГГц). Це означає, коли кілька пристроїв використовують один частотний діапазон для доступу до Мережі, то її швидкість стає меншою. Більш поширеним є діапазон 2.4 ГГц. На цій частоті радіохвилі здатні долати великі відстані, а тому забезпечують ширше покриття. Також більшість бюджетних чи старих пристроїв можуть використовувати лише цей діапазон. Коефіцієнт посилення антени — він впливає на дальність передачі Wi-Fi. Слід зазначити, що антени не можуть посилити потужність роутера, вони лише спрямовують сигнал у певному напрямку. Що більший коефіцієнт посилення антени, тим далі вона може передавати сигнал. Якщо у роутера змінні антени, ви можете їх замінити на потужніші для більшої дальності сигналу.

Чому сигнал роутера Wi-Fi втрачається

Як збільшити дальність Wi-Fi Мережі / Фото: Unsplash

Бездротові технології мають свою специфіку. Сигнал може втрачатися через різні причини:

сигнал Wi-Fi перетинається із сигналом мікрохвильової печі, яка працює на тій самій частоті, а це одразу викликає конфлікти;

сигнал може відбиватися від металевих дверей чи вбиратися у воду в акваріумі — в сучасних будинках існує багато перешкод;

якщо стоїть кілька Wi-Fi пристроїв, то їхні сигнали можуть перебивати один одного в разі навантаження каналу;

на поширення сигналу по-різному впливають різні матеріали: дерев'яна стіна знижує потужність на 70%, а металева аж на 90%.

Звичайно, сучасні роутери досить потужні, вони здатні працювати на великих відстанях. Однак для досягнення оптимального результату, потрібно знати, де краще встановити роутер.

Фахівці рекомендують ставити Wi-Fi роутер в тому приміщенні, де розташовано найбільше електронної техніки, розміщуючи його в центрі кімнати. Не варто закривати точку шафами або навіть тканиною, адже вони будуть створювати перешкоди. Краще встановити роутер на максимально можливій висоті, особливо, якщо у вас двороверховий чи більше будинок.

На кухні роутер краще не розміщувати, оскільки тут розташовані мікрохвильові печі, металеві предмети, які будуть перешкоджати передаванню сигналу. Для отримання максимальної швидкості з роутером краще з'єднуватися кабелем.

Як правильно розташовувати антени роутера? Це також дуже важливо. Якщо у вас дві антени, вони повинні "дивитися" вгору, або можете одну направити вбік на 45 градусів, а іншу горизонтально. За наявності трьох антен, центральна повинна бути спрямована вертикально вгору, а дві інші — під кутом 45 градусів.

Якщо на роутері чотири чи більше антени, тоді дві чи три центральні розташуйте вертикально вгору, а крайні — під кутом 45 градусів. Так ви зможете отримати максимальне покриття.

Як посилити сигнал роутера в домашніх умовах

Якщо ви перемістили роутер, але сигнал все ще досить слабкий, спробуйте кілька способів, щоб його посилити:

перемістіть маршрутизатор — якщо стіни, меблі чи інше елементи заважають проходженню сигналу, він починає сповільнюватися, тому роутер рекомендовано поставити в центрі квартири, настільки високо, наскільки це дозволяє кабель;

— якщо стіни, меблі чи інше елементи заважають проходженню сигналу, він починає сповільнюватися, тому роутер рекомендовано поставити в центрі квартири, настільки високо, наскільки це дозволяє кабель; дротове підключення — на випадок важливих переговорів використовуйте підключення кабелем;

— на випадок важливих переговорів використовуйте підключення кабелем; відбивач з алюмінієвої фольги — це один з найбільш ефективних "народних" методів. Такий відбивач потрібно встановити за антенами маршрутизатора. Відріжте лист фольги розміром не менше 30 см, оберніть ним дволітрову пляшку з-під води, через хвилину розгорніть конструкцію і поставте її за роутером;

— це один з найбільш ефективних "народних" методів. Такий відбивач потрібно встановити за антенами маршрутизатора. Відріжте лист фольги розміром не менше 30 см, оберніть ним дволітрову пляшку з-під води, через хвилину розгорніть конструкцію і поставте її за роутером; вимкніть непотрібні пристрої — якщо є пристрої, якими ви поки не користуєтесь, краще відключіть їх, сигнал одразу посилиться;

— якщо є пристрої, якими ви поки не користуєтесь, краще відключіть їх, сигнал одразу посилиться; оновіть прошивку — нова версія пришвидшить передавання даних, забезпечить стабільніше з'єднання, оновлення зазвичай доступні на офіційному сайті виробника;

— нова версія пришвидшить передавання даних, забезпечить стабільніше з'єднання, оновлення зазвичай доступні на офіційному сайті виробника; перезавантажте роутер — будь-яка техніка час від часу потребує "охолодження", вимкніть Wi-Fi, зачекайте 30 секунд, а тоді знову увімкніть;

— будь-яка техніка час від часу потребує "охолодження", вимкніть Wi-Fi, зачекайте 30 секунд, а тоді знову увімкніть; візьміть ретранслятор сигналу — його ще називають розширювач сигналу або WiFi-репітер. Його потрібно встановити в проблемній зоні і він посилить сигнал;

— його ще називають розширювач сигналу або WiFi-репітер. Його потрібно встановити в проблемній зоні і він посилить сигнал; поміняйте режим роботи роутера — найшвидшим і найсучаснішим вважається режим 802.11aх, а інші працюють повільніше;

— найшвидшим і найсучаснішим вважається режим 802.11aх, а інші працюють повільніше; збільшіть потужність сигналу роутера — це можна зробити в налаштуваннях;

— це можна зробити в налаштуваннях; використайте Mesh-системи — вони можуть забезпечити оптимальне покриття, однак часто коштують недешево;

— вони можуть забезпечити оптимальне покриття, однак часто коштують недешево; виберіть правильну частоту — для більш високої швидкості краще обирати 5 ГГц (вона забезпечує швидкість передачі даних до 162 Мбіт/с), однак вона більш чутлива до перешкод;

— для більш високої швидкості краще обирати 5 ГГц (вона забезпечує швидкість передачі даних до 162 Мбіт/с), однак вона більш чутлива до перешкод; налаштуйте роутери на різні частоти — якщо в будинку є кілька роутерів, налаштуйте їх на різні частоти, щоб уникнути зниження швидкості.

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