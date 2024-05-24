Без сюрпризів не минеться: синоптик дав прогноз погоди на все літо

Погода в Україні влітку буде з різкими перепадами. Очікуються високі температури повітря, шквальні вітри та сильні дощі.

Про це повідомив народний синоптик Володимир Деркач, пише "Телеграф".

Погода у червні

Початок першого місяця літа обіцяє бути досить погожим. Опадів практично не буде. Температура повітря тішитиме справжнім літнім теплом. Втім, від середини першої декади зросте ймовірність короткочасних дощів, які трохи знизять температурні показники, але вже під кінець першої десятиденки червня повітря знову прогріється, а в окремі дні слід очікувати навіть спеки.

Друга декада червня обіцяє бути також доволі теплою, але без екстремальних показників температури.

Третя декада червня почнеться стрімким зростанням температури повітря. Та вже від середини цієї декади знову очікуються дощі, які дещо охолодять атмосферу. До кінця місяця погода не налагодиться: опади середньої сили та помірне тепло.

Погода у липні

Початок другого місяця літа буде прохолодним і скупим на справжнє літнє тепло.

"Прогнозується висока можливість дощів з середини і до кінця першої декади липня, що нівелює всі сподівання на "справжнє літо". Температури повітря будуть помірні", – каже народний синоптик.

Друга десятиденка липня в своєму дебюті потішить сонячною і теплою погодою.

Вже від середини місяця знову прийде прохолодний фронт, будуть дощі. Така погода триматиметься до кінця другої декади місяця і зачепить початок третьої декади.

Погода в серпні

Початок останнього літнього місяця обіцяє бути також доволі вологим і дощовим.

Спеки не буде, але досить тепло. На завершення першої декади серпня знову посиляться опади, відповідно і температура знизиться.

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