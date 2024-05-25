Прорив РФ на Харківщині: ДБР порушило кримінальну справу проти 28 командирів

Державне бюро розслідувань порушило кримінальну справу проти 28 командирів за фактом прориву окупаційними військами Росії державного кордону в Харківській області.

Про це йдеться у даних судового реєстру.

Так, територіальне управління ДБР у Полтаві вилучає низку таємних військових документів у рамках кримінального провадження.

За версією слідства, командування 125-ї бригади не організувало належним чином оборону, "що призвело до втрати позицій, військової техніки та особового складу підрозділу" на Харківщині. У справах фігурують прізвища командувача оперативно-тактичного угруповання, командира бригади, командирів батальйонів та рот.

За даними досудового розслідування, 10 травня 2024 року у зоні відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Харків, оперативно-стратегічного угруповання військ "Хортиця", Сухопутних військ ЗСУ в районі населених пунктів Стрілеча, Красне, Борисівка, Пильне Харківського району та Гатище Чугуївського району Харківської області, а також інших населених пунктів Харківщини (вздовж лінії держкордону України з РФ) під час штурмових дій противника мали місце факти залишення бойових позицій підрозділами ЗСУ.

Йдеться про підрозділи чисельністю до однієї роти, які входили до складу першого ешелону оборони. Внаслідок цієї "позаштатної ситуації" наступ росіян довелося відбивати силами другого ешелону оборони.

За версією слідства, командування 125-ї бригади та підпорядковані їй підрозділи, зокрема 415-го окремого стрілецького батальйону, 23-ї механізованої бригади, 172-го окремого стрілецького не організували належним чином оборону позицій на кордоні Харківської області та Росії, що призвело до втрати вказаних позицій, військової техніки та особового складу підрозділу.

Наразі у рамках розслідування призначено військову експертизу. Саме ж кримінальне провадження відкрито 11 травня 2024 року за фактами недбалого ставлення до військової служби (ч. 4 ст. 425 Кримінального кодексу) і самовільного залишення поля бою (ст. 429 Кримінального кодексу). Максимальне покарання за цими статтями – 10 років позбавлення волі.

Нагадаємо, раніше ми писали, як почався наступ на Харківщину – все про просування РФ, укріплення і чи був відхід ЗСУ.

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