Прорыв РФ на Харьковщине: ГБР возбудило уголовное дело против 28 командиров

Государственное бюро расследований возбудило уголовное дело против 28 командиров по факту прорыва оккупационными войсками России государственной границы в Харьковской области.

Об этом говорится в данных судебного реестра.

Так, территориальное управление ГБР в Полтаве изымает ряд тайных военных документов в рамках уголовного производства.

По версии следствия, командование 125-й бригады не организовало должным образом оборону, что "привело к потере позиций, военной техники и личного состава подразделения" на Харьковщине. В делах фигурируют фамилии командующего оперативно-тактической группировкой, командиром бригады, командиром батальонов и рот.

По данным досудебного расследования, 10 мая 2024 года в зоне ответственности оперативно-тактической группировки "Харьков, оперативно-стратегической группировки войск "Хортица", Сухопутных войск ВСУ в районе населенных пунктов Стрелка, Красное, Борисовка, Пильное Харьковского района и Гатище Чугуевского района, а также других населенных пунктов Харьковщины (вдоль линии госграницы Украины с РФ) во время штурмовых действий противника имели место факты оставления боевых позиций подразделениями ВСУ.

Речь идет о подразделениях численностью в одну роту, которые входили в состав первого эшелона обороны. В результате этой "внештатной ситуации" наступление россиян пришлось отбивать силами второго эшелона обороны.

По версии следствия, командование 125-й бригады и подчиненные ей подразделения, в частности 415-го отдельного стрелкового батальона, 23-й механизированной бригады, 172-го отдельного стрелкового не организовали должным образом оборону позиций на границе Харьковской области и России, что привело к потере указанных позиций, военной техники и личного состава подразделения.

В настоящее время в рамках расследования назначена военная экспертиза. Само же уголовное производство возбуждено 11 мая 2024 года по фактам небрежного отношения к военной службе (ч. 4 ст. 425 Уголовного кодекса) и самовольному уходу с поля боя (ст. 429 Уголовного кодекса). Максимальное наказание по этим статьям – 10 лет лишения свободы.

Напомним, ранее мы писали, как началось наступление на Харьковщину – все о продвижении РФ, укреплении и был ли отход ВСУ.

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