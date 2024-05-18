Погода на літо 2024: чи буде сильна спека в Україні

Липень та перша половина серпня в Україні можуть бути наспекотнішим періодом цього літа.

Про це повідомила Віра Балабух, кандидатка географічних наук, завідувачка відділу прикладної метеорології та кліматології Українського гідрометеорологічного інституту ДСНС і НАН України, в коментарі УНІАН.

"Тому, якщо говорити про червень, то взагалі, відповідно до тих прогнозів, які зараз уже є, які дають основні світові кліматичні центри, очікується, що червень в Україні може бути на один-два градуси вищий за норму. Водночас найбільш аномальною температура може бути на заході України, а також на південному сході", - зазначила Балабух і додала, що у червні дуже імовірний дефіцит опадів на всій території України.

Згідно з існуючими наразі розрахунками, які робляться для кожного місяця та для сезону загалом, та з огляду на прогнозовані аномалії, в липні температура може бути вищою на два градуси за кліматичну норму.

"А якщо загалом у нас липень на більшості території України є найспекотнішим місяцем, - саме протягом цього періоду спостерігаються найвищі температури, і якщо ми очікуємо, що середня за місяць температура повітря може бути на два градуси вищою за норму, то можна припустити, що й у цьому році липень, можливо, десь перша половина серпня можуть мати найбільш високі температури повітря", - зазначила вона.

Раніше синоптики повідомили, що температура повітря в травні може бути в межах норми, тільки на 1-2 градуси вищою. Це середня за місяць температура, на Заході України, в південних та південно-східних областях.

Читайте також: