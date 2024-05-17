Прогноз погоди на 18-19 травня: де можливі дощі

Температура повітря підвищиться.
Вихідними в Україні очікується нестабільна погода.
Про це повідомила синоптикиня Наталка Діденко.
У суботу, 18 травня, на заході дощ. На Закарпатті - з грозами. На Вінниччині сухо, на Черкащині та у Кропивницькому короткочасні дощі. У східних областях - грозові дощі.
У північній частині - на Житомирщині сухо, на Київщині, на Сумщині та Чернігівщині - дощ.
На півдні - без істотних опадів, багато сонця.
У неділю, 19 травня, температура повітря в Україні порадує, вдень очікується +18+24 градуси. Місцями (окрім південної частини) короткочасні дощі, можливо, з грозами.
У Києві в суботу - комфортне приємне тепле повітря, до +23 градусів. Дощ, якщо й буде, то коротко й місцями.
Раніше синоптики повідомили, коли до України повернеться тепла погода.