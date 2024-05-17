Прогноз погоды на 18-19 мая: где возможны дожди

На выходных в Украине ожидается нестабильная погода.

Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко.

В субботу, 18 мая, на западе дождь. На Закарпатье — с грозами. В Винницкой области сухо, Черкасской области и Кропивницкий кратковременные дожди. В восточных областях – грозовые дожди.

В северной части – на Житомирщине сухо, на Киевщине, Сумщине и Черниговщине – дождь.

На юге – без существенных осадков, много солнца.

В воскресенье, 19 мая, температура воздуха в Украине порадует, днем ожидается +18+24 градуса. Местами (кроме южной части) кратковременные дожди, возможно, с грозами.

В Киеве в субботу – комфортный приятный теплый воздух, до +23 градусов. Дождь, если и будет, то коротко и местами.

Ранее синоптики сообщили, когда в Украину вернется теплая погода.

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