Прогноз погоды на 18-19 мая: где возможны дожди

Температура воздуха повысится.
На выходных в Украине ожидается нестабильная погода.
Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко.
В субботу, 18 мая, на западе дождь. На Закарпатье — с грозами. В Винницкой области сухо, Черкасской области и Кропивницкий кратковременные дожди. В восточных областях – грозовые дожди.
В северной части – на Житомирщине сухо, на Киевщине, Сумщине и Черниговщине – дождь.
На юге – без существенных осадков, много солнца.
В воскресенье, 19 мая, температура воздуха в Украине порадует, днем ожидается +18+24 градуса. Местами (кроме южной части) кратковременные дожди, возможно, с грозами.
В Киеве в субботу – комфортный приятный теплый воздух, до +23 градусов. Дождь, если и будет, то коротко и местами.
Ранее синоптики сообщили, когда в Украину вернется теплая погода.