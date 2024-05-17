Что делать, если разбил экран телефона: можно ли его починить самостоятельно

Если вы не пользуетесь защитным чехлом или стеклом, трещины и царапины на экране неизбежны.

Существует сразу несколько вариантов ремонта треснувшего экрана телефона. Здесь все зависит от того, насколько серьезно повреждение.

Если трещина появилась сбоку экрана, можно вырезать небольшой кусочек упаковочной ленты, затем аккуратно заклеить им трещинку. Торчащие концы ленты можно обрезать с помощью ножа.

Небольшие трещины или царапины на телефоне можно легко убрать с помощью суперклея, который также известен под названием цианоакрилатный клей. Выдавите наименьшую каплю средства, затем протрите экран ватной палочкой или диском для снятия косметики.

В некоторых моделях смартфонов можно самостоятельно заменить экран. Необходимые инструменты зависят от типа телефона, а в сети всегда можно найти пошаговую инструкцию.

Если смартфон все еще находится на гарантии от производителя, иногда можно попытаться заменить разбитый экран бесплатно. А если срок гарантии уже истек, за эту услугу придется заплатить.

Ну и, конечно, вы всегда можете отнести телефон с разбитым стеклом в мастерскую. Обратите внимание, что с вас может взиматься дополнительная плата, если была повреждена функция сенсорного экрана.

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