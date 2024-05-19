Нічна атака "Шахедів": де гриміли вибухи та працювала ППО

Уночі, 19 травня, російські окупанти атакували Україну. Вони випустили понад 30 ударних безпілотників.

Про це повідомили у Повітряних силах України.

"Атакували 37 ударними безпілотниками типу "Shahed-131/1362 із районів Приморсько-Ахтарськ та Курськ – РФ. До відбиття повітряного нападу противника залучались зенітні ракетні підрозділи Повітряних Сил, мобільні вогневі групи Сил оборони України та підрозділи радіоелектронної боротьби", - йдеться у повідомленні.

У результаті протиповітряного бою усі 37 "Шахедів" збито у Київській, Одеській, Миколаївській, Сумській, Вінницькій, Житомирській, Черкаській та Херсонській областях.

Раніше стало відомо, що над Одесою збили ворожий дрон - уламки впали у місті.

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