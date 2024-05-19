Ночная атака "Шахедов": где гремели взрывы и работала ПВО

Все выпущенные дроны были уничтожены.

Ночью, 19 мая, российские оккупанты атаковали Украину. Они выпустили более 30-ти ударных беспилотников.

Об этом сообщили в Воздушных силах Украины.

"Атаковали 37 ударными беспилотниками типа "Shahed-131/1362" из районов Приморско-Ахтарск и Курск — РФ. К отражению воздушного нападения противника привлекались зенитные ракетные подразделения Воздушных сил, мобильные огневые группы Сил обороны Украины и подразделения радиоэлектронной борьбы", — говорится в сообщении.

В результате противовоздушного боя все 37 "Шахедов" сбиты в Киевской, Одесской, Николаевской, Сумской, Винницкой, Житомирской, Черкасской и Херсонской областях.

Ранее стало известно, что над Одессой сбили вражеский дрон – обломки упали в городе.

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