В ISW объяснили, почему Россия хочет захватить Волчанск

Противник рассчитывает, что это позволит ему продвигаться дальше.

Российские оккупанты сейчас отдают приоритет захвату Волчанская на Харьковщине. Это позволит получить тактическое преимущество для дальнейшего наступления в регионе.

Об этом сообщает Институт изучения войны (ISW).

По данным аналитиков, захват Волчанск является одной из тактических целей первой фазы попытки наступления РФ на севере Харьковской области.

В ISW напоминают, что Россия нанесла удары по мостам через реку Северский Донец, чтобы быстро изолировать поле боя к востоку от реки. Таким образом войска РФ пытаются повысить свои шансы на разрушение украинских наземных линий связи и скорый захват Волчанска.

По данным аналитиков, российские войска наносят большее количество ударов по населенному пункту, чем в других местах вдоль границы, и, похоже, перебросили туда больше живой силы, чем на Липском направлении.

Командование РФ выбрало захват Волчанска как одну из ключевых тактических целей первой фазы наступательной операции на севере Харьковской области, поскольку город является самым большим населенным пунктом непосредственно на границе. Его захват обеспечит российским войскам плацдарм, близкий к российскому тылу, для подготовки и начала второй фазы наступательной операции.

По данным аналитиков, российские войска могут также начать следующую фазу наступательной операции с Волчанска для продвижения в направлении Большого Бурлука, чтобы угрожать оперативному тылу обороняющейся на Купянском направлении украинской группировки.

На Харьковщине продолжаются бои за Волчанск, который российские оккупанты пытаются захватить как один из плацдармов для дальнейшего наступления. По состоянию на субботу, 18 мая, входящие в город передовые вражеские отряды уничтожены.

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