Как изменится погода сегодня, 19 мая: прогноз синоптиков

Сегодня, 19 мая, в Украине преимущественно без осадков. Только в Карпатах и восточных областях местами возможны небольшие кратковременные дожди, иногда с грозами.

Об этом сообщил синоптик Игорь Кибальчич.

В западных областях ожидается переменная облачность, без осадков. Ветер юго-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха +20...+25 °С.

На севере страны прогнозируется переменная облачность, без осадков. Ветер восточный, 3-8 м/с. Температура воздуха +20…+25 °С.

В центральных областях без существенных осадков. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с. Температура воздуха +19…+24 °С.

На юге Украины и в Крыму без осадков, только утром и днем в Приазовье пройдут кратковременные дожди, местами с грозами. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с. Температура воздуха днем +19…+24 °С.

В восточных областях кое-где пройдут небольшие кратковременные дожди. Ветер северо-восточный, 3-8 м/с. Температура воздуха +18…+23 °С.

Ранее синоптик сообщила, каким будет лето. Больше об этом читайте в новости.

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