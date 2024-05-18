Погода на лето 2024: будет ли сильная жара в Украине

Июль и первая половина августа в Украине могут быть самым жарким периодом этим летом.

Об этом сообщила Вера Балабух, кандидат географических наук, заведующая отделом прикладной метеорологии и климатологии Украинского гидрометеорологического института ГСЧС и НАН Украины, в комментарии УНИАН.

"Поэтому, если говорить о июне, то вообще, согласно тем прогнозам, которые сейчас уже есть, которые дают основные мировые климатические центры, ожидается, что июнь в Украине может быть на один-два градуса выше нормы. В то же время наиболее аномальной температура может быть на западе Украины, а также на юго-востоке", — отметила Балабух и добавила, что в июне очень вероятен дефицит осадков на всей территории Украины.

Согласно существующим расчетам, которые делаются для каждого месяца и для сезона в целом, и учитывая прогнозируемые аномалии, в июле температура может быть выше на два градуса климатической нормы.

"А если в целом у нас июль на большинстве территории Украины является самым жарким месяцем, — именно в течение этого периода наблюдаются самые высокие температуры, и если мы ожидаем, что средняя за месяц температура воздуха может быть на два градуса выше нормы, то можно предположить, что и в этом году июль, возможно, где-то первая половина августа могут иметь наиболее высокие температуры воздуха", — отметила она.

Ранее синоптики сообщили, что температура воздуха в мае может быть в пределах нормы только на 1-2 градуса выше. Это средняя в месяц температура, на Западе Украины, в южных и юго-восточных областях.

Читайте также: