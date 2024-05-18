Гороскоп на 19 мая для всех знаков Зодиака: день кардинальных перемен

День благоприятен для кардинальных перемен в любой жизненной сфере – от профессиональной до личной.

Противопоказаны бурные эмоции – особенно в отношениях с другими людьми: под их влиянием можно стать неуправляемым, что вряд ли понравится окружающим, о сожалениях о содеянном, которые обязательно придут, но окажутся запоздалыми, и говорить нечего – их не избежать. Можно – и нужно – претворять в жизнь новые идеи, которые удалось накопить к этому времени: все они – даже хозяйственного и бытового характера – будут обречены на успех.

Овен

Общаясь с людьми – как знакомыми, так и не очень, – старайтесь держать дистанцию, в противном случае их негативное биополе может не лучшим образом повлиять на самочувствие и настроение.

Телец

Не стоит тратить время, предназначенное для отдыха, попусту: разговоры ни о чем не принесут вам никакой пользы, а вот от медитации и релаксации отвлекут и заставят существовать в цейтноте.

Близнецы

Несмотря на то, что соблазн сказать неприятным вам людям все, что вы о них думаете, будет силен, идти у него на поводу не следует – конфликт, который вы получите в результате, окажется, мягко говоря, непредсказуемым.

Рак

Поскольку даже самому сильному – такому как вы – человеку тоже время от времени нужна передышка, посвятите этот день отдыху: необходимо отказаться даже от домашней работы, которую вы обожаете.

Лев

Перепады настроения, которые могут досаждать вам сегодня, мягко говоря, не облегчат отношений с окружающими – скорее, напротив – осложнят их: тем, кто не в состоянии сдержать эмоции, лучше ни с кем не общаться.

Дева

Можно – и нужно – выяснять отношения с любимым человеком, но – с одним условием: не стоит сводить разговор к банальной ссоре – это приведет к затяжному конфликту, который не так легко будет нивелировать.

Весы

Отвечая на важные жизненные вопросы, прежде всего советуйтесь со своей интуицией: она сегодня особенно остро будет реагировать на события и обстоятельства, поэтому даст самые верные ответы.

Скорпион

Не стоит делиться с малознакомыми людьми тайнами, которые вам доверили по секрету: впоследствии, когда они станут достоянием широкой общественности, вы окажетесь в неловком положении.

Стрелец

Представителям вашего знака необходимо как можно чаще анализировать свое поведение, которое не всегда бывает безупречным – такой подход поможет скорректировать его и исправить ошибки.

Козерог

Подумайте о том, что хорошего вы можете сделать для окружающих – например, посетить детский дом, пансионат для престарелых или приют для животных: возможно, опека над их обитателями войдет у вас в привычку.

Водолей

Чувствуя свою вину перед другим человеком, признайтесь ему в своей ошибке, но ни в коем случае не занимайтесь самокритикой и уж тем более самобичеванием – зачем своими руками понижать свою самооценку?

Рыбы

Главный ваш враг сегодня – сидячий образ жизни: при малейшей возможности нужно вставать и делать хотя бы небольшие упражнения, а еще лучше – выходить гулять на улицу или заниматься спортом.

Читайте также: