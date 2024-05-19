Украинские официальные лица предпринимают попытки заставить администрацию Джо Байдена отменить запрет на использование оружия американского производства для нанесения ударов по территории России, объясняя, что такая политика сдерживала их от атак на российские позиции во время подготовки к большому наступлению россиян на Харьковщину.

Об этом говорится в отчете аналитиков Института изучения войны (ISW).

"Владимир Зеленский заявил, что последовательные ротации подразделений на передовой являются важным шагом в улучшении боевого духа украинцев и отметил, что Украина должна сначала стабилизировать линию фронта и достаточно укомплектовать свои подразделения, чтобы в будущем осуществлять контрнаступательные операции", — говорится в сообщении.

В ISW неоднократно оценивали, что решение проблем Украины с живой силой будет иметь решающее значение для способности Украины осуществлять контрнаступательные операции.

Аналитики считают, что Украина должна обжаловать эту инициативу как можно быстрее, поскольку российские войска получают разнообразные выгоды от ограничивания инициативы, в частности решают, где и в каком масштабе наступательные операции будут проходить на ВОТ и сколько материальных средств будут иметь украинские силы.

Напомним, спикер Минобороны США Сабрина Сингх заявила, что в ведомстве не изменили своей позиции по применению Силами обороны американского вооружения для ударов по территории РФ — Вашингтон против.

"Да, мы не изменили своей позиции. Мы считаем, что оборудование, те возможности, которые мы предоставляем Украине, которые другие страны предоставляют Украине, должны быть использованы для того, чтобы вернуть украинскую суверенную территорию", — отметила Сингх.

Государственный секретарь Энтони Блинкен во время своего визита в Киев заявил, что США не сторонники использования предоставленного ими оружия по территории России. Но Украина, по его словам, сама должна решать, как ее использовать.

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