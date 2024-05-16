Срочная помощь: США готовят еще один пакет для Украины

Как заявили в Белом доме, Соединенные Штаты преданы тому, чтобы Украина продолжала бороться за свою демократию и с агрессией РФ.

США готовят еще один пакет срочно необходимой помощи для Украины.

Об этом пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер сообщила на брифинге.

Жан-Пьер заявила, что Соединенные Штаты работают над еще одним пакетом срочно необходимой помощи для Украины. В то же время, она не уточнила содержимое этого пакета.

Также читайте Блинкен сделал громкое заявление об ударах по РФ американским оружием

Представительница Белого дома напомнила о визите государственного секретаря США Энтони Блинкена в Киев, который состоялся накануне. В этом контексте спикер отметила, что Соединенные Штаты преданы тому, чтобы Украина продолжала бороться за свою демократию и с российской агрессией.

Жан-Пьер отметила, что США сосредоточены на поддержке Украины, в частности, будут продолжать это делать и в отношении Харьковской области, где украинские войска ведут "очень ожесточенные бои".

Напомним, Блинкен 15 мая заявил, что США выделят дополнительные 2 млрд долл. военной помощи для Украины

▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео: Мощно! Во второй день визита в Киев Блинкен сделал важное заявление!

Читайте также: