Термінова допомога: США готують ще один пакет для України

Як заявили в Білому домі, Сполучені Штати віддані тому, шоб Україна продовжувала боротися за свою демократію та з агресією РФ.

США готують ще один пакет терміново необхідної допомоги для України.

Про це речниця Білого дому Карін Жан-П’єр повідомила на брифінгу.

Жан-П’єр заявила, Сполучені Штати працюють над ще одним пакетом терміново необхідної допомоги для України. Водночас вона не уточнила вміст цього пакета.

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Речниця Білого дому нагадала про візит державного секретаря США Ентоні Блінкена до Києва, який відбувся напередодні. В цьому контексті спікерка зазначила, що Сполучені Штати віддані тому, аби Україна продовжувала боротися за свою демократію та з російською агресією.

Жан-П’єр зазначила, що США зосереджені на підтримці України, зокрема, продовжуватимуть це робити і щодо Харківської області, де українські війська ведуть "дуже запеклі бої".

Нагадаємо, Блінкен 15 травня заявив, що США виділять додаткові 2 млрд дол. військової допомоги для України.

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