Україна не може себе захистити через обмеження США - ISW

Українські офіційні особи роблять спроби змусити адміністрацію Джо Байдена скасувати заборону на використання зброї американського виробництва для завдання ударів по території Росії, пояснюючи, що така політика утримувала їх від атак на російські позиції під час підготовки до великого наступу росіян на Харківщину.

Про це йдеться у звіті аналітиків Інституту вивчення війни (ISW).

"Володимир Зеленський заявив, що послідовні ротації підрозділів на передовій є важливим кроком у покращенні бойового духу українців, і зазначив, що Україна має спочатку стабілізувати лінію фронту та достатньо укомплектувати свої підрозділи, щоб у майбутньому здійснювати контрнаступальні операції", - йдеться у повідомленні.

У ISW неодноразово оцінювали, що вирішення проблем України з живою силою матиме вирішальне значення для здатності України здійснювати контрнаступальні операціїI.

Аналітики вважають, що Україна повинна оскаржити цю ініціативу якнайшвидше, оскільки російські війська отримують різноманітні вигоди від утримання ініціативи, зокрема вирішують, де та в якому масштабі наступальні операції відбуватимуться на ТОТ та скільки матеріальних засобів матимуть українські сили.

Нагадаємо, речниця Міноборони США Сабріна Сінгх заявила, що у відомстві не змінили своєї позиції щодо застосування Силами оборони американського озброєння для ударів по території РФ — Вашингтон проти.

"Так, ми не змінили своєї позиції. Ми вважаємо, що те обладнання, ті можливості, які ми надаємо Україні, які інші країни надають Україні, мають бути використані для того, щоб повернути українську суверенну територію", — зазначила Сінгх.

Державний секретар Ентоні Блінкен під час свого візиту до Києва заявив, що США не є прихильниками використання наданої ними зброї по території Росії. Та Україна, з його слів, сама має вирішувати, як її застосовувати.

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