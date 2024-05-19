Як зміниться погода сьогодні, 19 травня: прогноз синоптиків

Сьогодні, 19 травня, в Україні буде переважно без опадів. Лише у Карпатах та східних областях місцями можливі невеликі короткочасні дощі, подекуди з грозами.

Про це повідомив синоптик Ігор Кібальчич.

У західних областях очікується мінлива хмарність, без опадів. Вітер південно-східний, 5 - 10 м/с. Температура повітря +20...+25 °С.

На півночі країни прогнозують мінливу хмарність, без опадів. Вітер східний, 3 - 8 м/с. Температура повітря +20…+25 °С.

У центральних областях без істотних опадів. Вітер змінних напрямків, 3 - 8 м/с. Температура повітря +19…+24 °С.

На півдні України та в Криму переважно без опадів, лише вранці та вдень у Приазов'ї пройдуть короткочасні дощі, місцями з грозами. Вітер змінних напрямків, 3 - 8 м/с. Температура повітря вдень +19…+24 °С.

У східних областях подекуди пройдуть невеликі короткочасні дощі. Вітер північно-східний, 3 - 8 м/с. Температура повітря +18…+23 °С.

Раніше синоптикиня повідомила, яким буде літо. Більше про це читайте у новині.

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