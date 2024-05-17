В проблемах под Харьковом солдаты винят дефицит оружия и отсутствие оборонительных укреплений.

ВСУ перебросили под Харьков резервы, в том числе подразделения по другим направлениям фронта, где также продолжаются бои. Украинская оборона опасно утончается.

Об этом говорится в материале BBC.

"Ситуация динамичная, напряженная, ее трудно предсказать", — заявил британскому корреспонденту военнослужащий по имени Андрей, подразделение которого недавно было переброшено по другому направлению.

На вопрос журналиста, изменяет ли ситуацию к лучшему опрокидыванию на этот фронт его самого и его собратьев, Андрей говорит, что все относительно: "Всегда трудно присоединяться к чужой линии обороны, потому что нет необходимого взаимодействия с другими подразделениями".

Ситуация под Харьковом для украинских защитников остается тяжелой. Хотя российские силы несут большие потери, на их стороне численное преимущество.

Военнослужащий по имени Виктор, попавший в больницу с ранением, рассказал, что вместе с собратьями отражал атаки россиян волну за волной. "Ну очень их много", — говорит он.

Также украинские бойцы жалуются на дефицит оружия, вызванный продолжительной паузой в американской военной помощи. По их словам, ВСУ уступают противнику не только числом, но и вооружением.

“У россиян есть все, что они хотят, а нам нечем воевать. Но мы делаем, что можем», – говорит Виктор.

Как отмечает корреспондент BBC, сейчас в Харьков прибыли подкрепления, переброшенные с других направлений фронта. К примеру, из-под Роботиного, где тоже продолжаются тяжелые бои. В результате украинские оборонные линии утончаются.

“Брошенные на подкрепление украинские силы помогают отразить продолжающиеся атаки россиян. Но какой ценой это обходится для других участков фронта, растянувшегося почти на 1300 км?», – пишет автор репортажа.

По словам бойцов, вытеснить все российские силы, сейчас закрепившиеся в Харьковской области, будет очень нелегко.

“Мы теряем Волчанск. И мы также теряем села вокруг Волчанска”, – говорит командир артиллерийской батареи Михаил. Муж считает, что этого можно было избежать, если бы оборону здесь подготовили лучше.

“Мы могли использовать бревна и бетон для строительства обороны. Теперь придется использовать снаряды и людей, чтобы вернуть эту землю», – считает Михаил.

Напомним, в Волчанске в Харьковской области Вооруженные силы Российской Федерации начали пленить гражданских жителей, их удерживают в подвале.

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