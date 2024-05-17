Українська оборона під Харковом небезпечно стоншується — гучна стаття BBC

У проблемах під Харковом солдати звинувачують дефіцит зброї та відсутність оборонних укріплень.

ЗСУ перекинули під Харків резерви, зокрема підрозділи з інших напрямків фронту, де також тривають бої. Українська оборона небезпечно стоншується.

Про це йдеться в матеріалі BBC.

“Ситуація динамічна, напружена, її важко передбачити”, — заявив британському кореспонденту військовослужбовець на ім'я Андрій, підрозділ якого нещодавно було перекинуто з іншого напрямку.

На запитання журналіста, чи змінює ситуацію на краще перекидання на цей фронт його самого і його побратимів, Андрій каже, що все відносно: “Завжди важко приєднуватися до чужої лінії оборони, бо немає необхідної взаємодії з іншими підрозділами”.

Ситуація під Харковом для українських захисників залишається важкою. Хоча російські сили зазнають великих втрат, на їхньому боці чисельна перевага.

Військовослужбовець на ім'я Віктор, який потрапив до шпиталю з пораненням, розповів, що разом із побратимами відбивав атаки росіян хвилю за хвилею. “Ну дуже їх багато”, — каже він.

Також українські бійці скаржаться на дефіцит зброї, спричинений тривалою паузою в американській військовій допомозі. За їхніми словами, ЗСУ поступаються противнику не тільки числом, але й озброєнням.

“У росіян є все, що вони хочуть, а нам нічим воювати. Але ми робимо, що можемо”, — каже Віктор.

Як зазначає кореспондент BBC, зараз під Харків прибули підкріплення, перекинуті з інших напрямків фронту. Наприклад, з-під Роботиного, де теж тривають важкі бої. У результаті українські оборонні лінії стоншуються.

“Кинуті на підкріплення українські сили допомагають відбити триваючі атаки росіян. Але якою ціною це обходиться для інших ділянок фронту, що розтягнувся майже на 1300 км?”, — пише автор репортажу.

За словами бійців, витіснити всі російські сили, які зараз закріпилися в Харківській області, буде дуже нелегко.

“Ми втрачаємо Вовчанськ. І ми також втрачаємо села навколо Вовчанська”, — каже командир артилерійської батареї Михайло. Чоловік вважає, що цього можна було уникнути, якби оборону тут підготували краще.

“Ми могли використати колоди та бетон для будівництва оборони. Тепер доведеться використовувати снаряди і людей, щоб повернути цю землю”, — вважає Михайло.

Нагадаємо, у Вовчанську на Харківщині Збройні сили Російської Федерації почали полонити цивільних мешканців, їх утримують у підвалі.

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