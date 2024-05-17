Пророцтво Буданова почало збуватися: Росія готує ще один наступ

Новий масштабний наступ росіян може розпочатися уже найближчими тижнями. Наразі ворог накопичує сили на сході, водночас всі обговорюють справжнє пророцтво від Буданова, яке він дав напередодні російського наступу і яке почало здійснюватися.

Куди вже зовсім скоро може вдарити РФ, про що нас попереджали в ГУР, що сказав Зеленський про фортифікації на Харківщині і чи готові українці відбити ще більший удар Росії? Подробиці розповів в ексклюзивному сюжеті для TSN.ua журналіст Артем Зябкін.

Зеленський не витримав

“Це все маячня, що там кажуть!” — президент Володимир Зеленський неочікувано відверто, але схоже остаточно поставив крапку на скандалі навколо будівництва фортифікацій на Харківщині. Від самого початку наступу росіян, Мережа була переповнена чутками про відсутність оборонних споруд на цьому напрямку, через що окупанти змогли просунутись на кілометри вглиб від кордону.

Ворог не пробив навіть першу лінію оборони, заявив Зеленський і назвав справжню причину, чому російські війська таки перетнули кордон: “Перетин росіянами кордону пов'язаний із тим, що не вистачає ППО. Вони на відстані, де в них є перевага, діють авіабомбами, артилерією. До бетонної лінії оборони ніхто не дійшов, це маячня, що там кажуть. Ворог дійшов до першої лінії. Перша лінія — це не кордон, там неможливо будувати, тому що через відповідну зброю, якою працювали росіяни, наші люди гинули”.



Наразі бої тривають на першій лінії фортифікацій, яку будували самі військові. До другої та найпотужнішої — третьої лінії ворогу ще далеко.

“Вони приблизно там зараз і перебувають. Це перша лінія — лінія, побудована на війні, під постійним вогнем, нашими військовими. Першу і другу лінію будують військові, третя лінія побудована місцевою владою. Вона найпотужніша — не тому, що вони кращі за військових, а просто тому, що вона далі від зброї, від снарядів, від обстрілів!”, — сказав Зеленський.



Але не можна забувати і про можливу корупцію. Принаймні на цьому наполягають антикорупціонери з центру “Межа”. В авторській колонці для “Української правди” голова центру Мартина Богуславець заявила, що її підопічні знайшли нібито безперечні докази того, що чиновники у 2023 та 2024 роках відмивали кошти на будівництві оборони, заливаючи державні мільйони фіктивним компаніям-підрядникам.

Наступ на Харків — лише початок

Харківщина — це лише початок, а Україна вже готується відбивати новий масштабний наступ Росії. Про це 16 травня написали журналісти Reuters. Як повідомляють медійники, найближчими тижнями росіяни можуть завдати нового масштабного удару: “В Україні попереджають, що Росія, можливо, готується до великого наступу в найближчі тижні. Поблизу Сумської області ворог нарощує сили”.

Прогноз від Буданова

Про це вже попереджав українців і Буданов. 14 травня в ефірі телемарафону “Єдині новини” він повідомив, що окрім наступу на Харківщину, ворог планував вдарити і по Сумщині. Але це не буде тим самим основним ударом. З цим погоджуються і аналітики.

“Аналітик із Black Bird Group Пасі Паройнен сказав Reuters, що наступ РФ на Харківщині виглядає як спроба втягнути в бій обмежені резерви Києва перед початком основного літнього наступу.

"Якщо Україна перерозподілить сили в Харкові та Сумах, вона зможе зберегти частину території, можливо, запобігти артилерійському обстрілу мирних жителів Харкова, можливо, навіть відтіснити противника до кордону. Але це може коштувати їм війни, якщо резерви не будуть доступні для реагування на кризи під час літнього наступу Росії", — підкреслив він”, — пише Reuters.

Україні бракує резервів?

Як пишуть журналісти Reuters, головна проблема ЗСУ — це нестача людей та техніки, щоб рівномірно покрити всю лінію фронту, чим і намагаються скористатися росіяни. Їхній наступ на Харківщину змусив Сили оборони перекинути небагаточисельні резерви на Північній Схід.

У перспективі саме цих резервів може не вистачити при масованому наступі під Куп’янськом, на Донеччині чи Запоріжжі влітку, коли росіяни планують більший наступ, який раніше анонсував і президент Зеленський. Мережа ж згадує прогноз Буданова, який передбачив все, що буде відбуватися на Харківщині. Він прогнозував саме таку важку ситуацію, і на фронті, і всередині країни.



“На нас чекає досить важка, за нашою оцінкою, ситуація найближчим часом. Але вона не катастрофічна, це теж треба розуміти. Армагеддон не відбудеться, як багато хто зараз починає казати. Але проблеми з середини травня будуть”, — зазначав Буданов.

Британське видання The Guardian заявляє, що про підготовку наступу на Харківщину у 2024 році Україні повідомляла і британська розвідка. А от головком ЗСУ Олександр Сирський заявив, що росіяни почали свій наступ раніше, ніж планували, але все одно не застали зненацька Сили оборони. Наразі ж Росії вдалося розширити лінію фронту на 70 кілометрів, таким чином намагаючись примусити Україну задіяти додаткову кількість бригад зі складу резерву.



“Противник розпочав наступ значно раніше запланованого терміну, коли помітив перекидання наших військ, однак, йому не вдалось прорвати нашу оборону. Втім, ми розуміємо, що попереду будуть важкі бої і ворог до цього готується.

За таких обставин ми повинні не допустити подальшого просування ворожих військ стійким утриманням займаних рубежів та позицій, ударами авіації, ракетних систем, вогнем артилерії і танків нанести йому максимальних втрат, а також створити умови для розгрому діями мобільних штурмових груп та підрозділів атаками у фланг і тил із різних напрямків”, — йдеться у повідомленні Сирського.

Готуються ЗСУ і до можливого наступу на Сумщині, заявив головком. Ситуація там у нього під особистим контролем.

“Попрацював у всіх бригадах, які ведуть бойові дії у Харківській області, був в одному з батальйонів, який боронить Вовчанськ, на місці прийняв всі необхідні рішення для забезпечення стійкості та ефективності оборони. Об’їхав та перевірив всі частини, які готуються до оборони на Сумському напрямку.

Регулярно доповідаю президенту України про ситуацію та хід виконання зазначених завдань. Відчутно, що керівництво обласних військових адміністрацій надає максимальну допомогу командувачам та командирам частин у вирішенні всіх проблемних питань.

Харків‘яни та жителі Харківської області активно долучаються та допомагають Силам оборони усім чим можуть. Дякую кожному і кожній із Сил оборони, харків’янам окремо та усім нашим громадянам загалом за відвагу та стійкість”, — зазначив Сирський.

Путін виконав одне зі своїх завдань

Але Путіну вже вдалося виконати одне із завдань, яке він ставив перед собою на Харківщині. Яке саме, пояснив у коментарі телеканалу “Еспресо” військовий експерт, полковник ЗСУ у відставці Петро Черник: “В нашому медіапросторі розігнано стільки страху. На жаль, противник свого добився в цьому сенсі. Чому Харківщина, і чому саме зараз? По-перше, Путін не реалізував концепції до дня побєдобєсія вийти на адміністративні кордони Донеччини та Луганщини. Навіть для їхньої пропагандистської машини — це серйозна поразка. Їм потрібні хоч якісь успіхи”.

Росіяни далі не прорвуться

Але для стратегічного прориву саме на Харківщині, ворогові точно забракне сил. Командувач Об'єднаних збройних сил НАТО в Європі Крістофер Каволі вважає, що Росія здатна лише на тактичні здобутки на цьому напрямку. Ситуація ж на фронті в цілому не змінилась аж настільки, щоб в Україні заговорили про “мир з Путіним”: “Росіяни не мають кількості сил, необхідної для стратегічного прориву. Окрім того, вони не мають навичок і спроможностей, щоб діяти в масштабах, необхідних для використання будь-якого прориву для отримання стратегічної переваги. Вони здатні досягати локальних успіхів, і дещо з цього вони вже зробили”.

Ворогу вдалося просунутися максимум на 10 кілометрів углиб області, про це 17 травня заявив президент. Але на напрямках деяких бригад, ворог взагалі не зміг просунутись ні на метр.

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