В "Укренерго" розповіли про графіки відключення світла 18 травня

По всій території України 18 з 19:00 до 24:00 будуть діяти графіки обмеження потужності для промислових споживачів електроенергії.

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Обмеження для побутових споживачів не прогнозуються, інформує пресслужба "Укренерго".

"НЕК Укренерго повідомляє лише часові межі, в які діють графіки погодинних відключень — тобто можливе обмеження споживання при перевищенні регіоном визначених лімітів. Інформацію, чи будуть застосовані відключення та коли саме у вашому регіоні, можна дізнатись в кабінеті споживача, на офіційних сайтах обленерго, а також на їхніх сторінках у соцмережах" - йдеться у повідомленні.

Крім того, в Укренерго заявили, що причиною обмежень стали наслідки п’яти ракетно-дронових атак, здійснених Росією по українській енергосистемі з 22 березня. Внаслідок атак українські електростанції отримали пошкодження і не можуть виробляти стільки ж електроенергії, як до атак.

"Обсяг обмежень розподілений рівномірно між всіма регіонами. Енергоживлення об'єктів критичної інфраструктури не обмежується", - додали в Укренерго.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що влада розглядає можливість підняти тарифи вже з 1 червня до рівня 4,5-5 грн/кВт для побутових споживачів.

Крім того, ми раніше інформували, що в Україні влітку можуть бути запроваджені графіки відключення світла.

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