Тарифи на світло в Україні зростуть: нардеп спрогнозував, коли і наскільки

За словами члена профільного комітету ВР, уряд розглядає можливість підняти тарифи вже з 1 червня до рівня 4,5-5 грн/кВт для побутових споживачів.

У Кабінеті міністрів тривають активні обговорення щодо можливого підвищення тарифів на електроенергію для населення.

Про це повідомив народний депутат Сергій Нагорняк, член парламентського Комітету з питань енергетики та житлово-комунальних послуг, в коментарі виданню “Телеграф”.

За його словами, уряд розглядає можливість підняти тарифи вже з 1 червня до рівня 4,5-5 грн/кВт для побутових споживачів.

“Ймовірно, таке рішення буде ухвалене”, — спрогнозував нардеп.

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Водночас Сергій Нагорняк наголосив, що отримані кошти після підняття тарифів буде скеровано не обслуговчим компаніям, а вони підуть на розвиток генерації.

“Енергоатом щорічно дотує населення на близько 100 млрд грн, Укргідроенерго — на близько 25 млрд грн. Кошти, отримані від підняття тарифів, будуть акумульовані на відновлення потужностей Укргідроенерго та на побудову 3-го і 4-го енергоблоків Хмельницької АЕС. Власна генерація для нас зараз дуже важлива”, — зазначив він.

За словами нардепа, перед Україною стоїть глобально велике завдання з відновлення власної генерації.

“Тривають переговори із західними фінансовими інституціями щодо кредитів на відновлення генерації. Очевидно, це не швидкий процес. І, скажімо відверто, крім грошей, на відновлення енергооб’єктів треба чимало часу”, — пояснив Нагорняк.

Нагадаємо, раніше заступниця міністра енергетики Світлана Гринчук розповіла, що рішення щодо підвищення тарифів на електроенергію поки не ухвалене, але обговорення на цю тему тривають в органах влади.

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