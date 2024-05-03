Нацбанк спрогнозував вартість комуналки в Україні

Послуги ЖКГ в Україні зростатимуть до економічно обґрунтованих рівнів протягом кількох років.

Про це йдеться у "Інфляційному звіті" Національного банку України.

Дотаційні тарифи на електроенергію в Україні для побутових споживачів можуть зростати швидше. Це пов’язано зі складною ситуацією в енергетиці внаслідок російських атак.

"Фіксація тарифів на окремі послуги ЖКГ, зокрема газ, опалення та гарячу воду, залишалася вагомим чинником стримування зростання адміністративної складової інфляції. Підвищення стане вагомим проінфляційним фактором", - йдеться у звіті.

Нижчу інфляцію може зумовити тривале відтермінування рішень щодо підвищення тарифів на послуги ЖКГ. Стан державних енергокомпаній, як йдеться у документі, погіршить накопичення квазіфіскальних дисбалансів. Це посилюватиме ризики нестабільності на внутрішньому ринку енергоресурсів, погіршуватиме інвестиційний потенціал галузі, тоді як ціновий тиск лише відкладатиметься на майбутнє.

Водночас терміни та параметри коригування тарифів ЖКГ "є сферою невизначеності".

В Україні за останній рік відбулося значне збільшення вартості житлово-комунальних послуг. Державна служба статистики повідомила, що у середньому тарифи зросли на 13%.

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