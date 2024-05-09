Кабмін готує підвищення цін на світло: нардеп шокував новими тарифами

Тарифи можуть підвищити вже влітку.

Кабмін готується до підвищення ціни на електроенергію для населення.

Про це повідомив перший заступник голови комітету Верховної ради з енергетики Олексій Кучеренко, передає РБК-Україна.

За його прогнозом, це відбудеться від 1 червня.

"Уряд реально готує підвищення ціни на електроенергію для населення. Я знаю, що обговорюється ціна в діапазоні 3,5-4 грн. Тобто приблизно у півтора раза", - сказав він.

Він додав, що упродовж цього часу триватимуть дискусії з Урядом для того, щоб він показав розрахунки нового тарифу на електроенергію.

"Але якось життя буде балансувати само ту ситуацію, в якій опинилася енергетика України", - наголосив нардеп.

Зазначимо, тарифи на електроенергію для українців можуть підвищити вже цього року. І все через необхідність залучити значні фінансові ресурси для відновлення енергооб’єктів після російських атак.

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