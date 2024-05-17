Внаслідок вибухів в Одесі є постраждалі: подробиці

В п'ятницю, 17 травня, о 15:15 в Одесі було оголошено повітряну тривогу, під час якої сталися вибухи.

В Одесі внаслідок вибухів 17 травня постраждали троє людей.

Про це повідомив мер міста Геннадій Труханов.

"Попередьо відомо про трьох постраждалих внаслідок атаки. Вони доправлені до одної з міських лікарень, їм надається уся необхідна медична допомога", — написав він.

Нагадаємо, вибухи пролунали в Одесі близько 15:15. Тоді місцевий ресурс "Думская" повідомив, що після вибухів у небі з'явився стовп диму. Інших деталей про влучання або наслідки невідомо.

Читайте також: