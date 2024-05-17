Росіяни накрили вогнем Херсонщину: є загиблі

Російські війська минулої доби обстріляли 15 населених пунктів Херсонської області. Двоє людей загинули, шестеро — отримали поранення.

Про це повідомив очільник обласної військової адміністрації Олександр Прокудін.

За словами Прокудіна, під обстрілами та авіаударами перебували Антонівка, Понятівка, Чорнобаївка, Інженерне, Берислав, Качкарівка, Золота Балка, Новоберислав, Високе, Михайлівка, Нововоронцовка, Львове, Козацьке, Веселе та Херсон.

Пошкоджені чотири багатоповерхівки, сім приватних будинків, медичний заклад, магазин та чотири приватних автомобілі.

Нагадаємо, протягом попередньої доби РФ вкотре обстріляли Херсон, Антонівку, Михайлівку та Новоолександрівку. Тоді внаслідок ударів загинула людина, а ще одна була поранена.

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