Россияне накрыли огнем Херсонщину: есть погибшие

Российские войска за прошлые сутки обстреляли 15 населенных пунктов Херсонской области. Два человека погибли, шесть — получили ранения.

Об этом сообщил глава областной военной администрации Александр Прокудин.

По словам Прокудина, под обстрелами и авиаударами находились Антоновка, Понятовка, Чернобаевка, Инженерное, Берислав, Качкаровка, Золотая Балка, Новоберислав, Высокое, Михайловка, Нововоронцовка, Львов, Казацкое, Веселое и Херсон.

Повреждены четыре многоэтажки, семь частных домов, медицинское учреждение, магазин и четыре частных автомобиля.

Напомним, в течение предыдущих суток РФ в очередной раз обстреляли Херсон, Антоновку, Михайловку и Новоалександровку. Тогда в результате ударов погиб человек, а еще один был ранен.

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