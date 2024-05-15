Полиция зафиксировала ужасающие последствия обстрела Херсона (фото)

В результате авиаудара войск РФ по центру Херсона пострадали 19 человек, среди которых — 15-летний парень.

Об этом сообщила Национальная полиция Украины.

"Сегодня (15 мая – ред.) днем российская армия коварно ударила тремя управляемыми бомбами по жилым кварталам Херсона. В эпицентре поражения оказался Центральный район, где в это время находилось немало людей", – сообщили правоохранители.

РФ ударила тремя управляемыми бомбами по жилым кварталам Херсона Фото: Нацполиция

В результате мощных взрывов повреждены по меньшей мере 25 домов, медицинское учреждение, административное здание, учебное заведение, детский сад и шесть автомобилей.

РФ ударила тремя управляемыми бомбами по жилым кварталам Херсона Фото: Нацполиция

Следователи, криминалисты и взрывотехники проводили осмотр мест событий, собирали вещдоки очередного преступления российских захватчиков.

В результате авиаудара войск РФ по центру Херсона пострадали 19 человек Фото: Нацполиция

Ранее сообщалось, что российская авиация нанесла удар по Херсону около 14:30. В Центральном районе города были повреждены дома, автомобили, вспыхнул по меньшей мере один пожар.

В результате авиаудара войск РФ по центру Херсона пострадали 19 человек Фото: Нацполиция

А в течение предыдущих суток РФ в очередной раз обстреляли Херсон, Антоновку, Михайловку и Новоалександровку. Тогда в результате ударов погиб человек, а еще один был ранен.

Читайте ведущие новости дня:

Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber.