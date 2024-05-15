Полиция зафиксировала ужасающие последствия обстрела Херсона (фото)

РФ ударила тремя управляемыми бомбами по жилым кварталам.
В результате авиаудара войск РФ по центру Херсона пострадали 19 человек, среди которых — 15-летний парень.
Об этом сообщила Национальная полиция Украины.
"Сегодня (15 мая – ред.) днем российская армия коварно ударила тремя управляемыми бомбами по жилым кварталам Херсона. В эпицентре поражения оказался Центральный район, где в это время находилось немало людей", – сообщили правоохранители.
В результате мощных взрывов повреждены по меньшей мере 25 домов, медицинское учреждение, административное здание, учебное заведение, детский сад и шесть автомобилей.
Следователи, криминалисты и взрывотехники проводили осмотр мест событий, собирали вещдоки очередного преступления российских захватчиков.
Ранее сообщалось, что российская авиация нанесла удар по Херсону около 14:30. В Центральном районе города были повреждены дома, автомобили, вспыхнул по меньшей мере один пожар.
А в течение предыдущих суток РФ в очередной раз обстреляли Херсон, Антоновку, Михайловку и Новоалександровку. Тогда в результате ударов погиб человек, а еще один был ранен.
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