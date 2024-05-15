Мобилизация по-новому: уклонистов предупредили о самом жестком наказании

На выходных, 18 мая, вступает в силу новый закон о мобилизации. Накануне в Верховной Раде сообщили, что военнообязанные, получившие несколько штрафов и не явившиеся в ТЦК, могут быть привлечены к уголовной ответственности.

Подробности нововведения в комментарии для ТСН.ua рассказала народная депутат и член Комитета по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Ирина Фриз.

"Нужно понимать поэтапность применения штрафов. Сначала налагается административный штраф. Если нарушитель не платит его, то военнообязанному может быть выписан второй штраф больше предыдущего. Для физических лиц речь идет о суммах от 17 тыс. грн. до 25 тыс. грн", – говорит Ирина Фриз.

И добавляет: "Это значит, что штраф наложен за нарушение учета. Если нарушитель не платит ни первый штраф, ни второй, не появляется для обновления своих учетных данных после уплаты штрафа, то подпадает под уголовную ответственность за нарушение закона о мобилизации ".

Резюмируя, парламентарий отметила: "То есть это статья за уклонение, а не нарушение военного учета. И именно за это в действующем законодательстве статья была не изменена — предполагается от 3 до 5 лет заключения за уклонение от мобилизации во время действия военного положения" .

Ранее сообщалось о том, что работник ТЦК в Одесской области за отсрочку от мобилизации требовал необычную взятку.

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